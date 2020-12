Serigne Khassim Mbacké plaide pour une dynamique unitaire autour de Macky…

Serigne Khassim Mbacké est soucieux de la paix sociale et de la concorde nationale dans notre pays. Dans un communiqué dont copie vient d’entrer en notre possession, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul lance un vibrant appel pour une union sacrée autour du Président de la République Macky Sall :”A l’image d’autres pays, le Sénégal est en train de vivre un contexte surchargé. La pandémie du Covid-19 y poursuit sa progression et cela doit réveiller notre conscience patriotique. Le gouvernement de la République sous l’impulsion de Macky ne cesse de fournir des efforts considérables pour organiser la résilience face à cette calamité. Aujourd’hui, notre seul parti doit être le Sénégal. On ne peut rien bâtir dans la division. Je lance un appel à tout le monde de s’unir pour relever les immenses défis qui nous interpellent”, lance le jeune Mbacké-Mbacké. Ce dernier, de vanter le bilan du régime en place :”Le Président Macky a le Sénégal au coeur et il le montre dans ses actes de tous les jours. Il n’a plus place à l’adversité. On ne peut aspirer à l’émergence socio-économique en laissant au bord de la route des fils du pays.Il a bien fait de se rapprocher de certains caciques de l’opposition comme Idrissa Seck et consorts”, a remarqué Serigne Khassim Mbacké.