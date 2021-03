Serigne Mountakha fait annuler la manifestation du M2D

Le rassemblement, prévu à la place de l’Obélisque par le Mouvement pour la défense de la démocratie, ce samedi, n’aura plus lieu. Il a été reporté par ses initiateurs après qu’ils ont été reçus par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, émissaire du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Au terme des échanges, le M2D a accepté la demande de report de la manifestation du samedi 13 mars 2021 formulée par le vénéré khalife. En retour, le M2D a transmis au Khalifa un mémorandum en 10 points. Le mouvement exige la libération immédiatement et sans condition de tous les prisonniers politiques incarcérés et d’annuler toutes les poursuites contre eux et demande la mise en place d’une Commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile, à l’opposition et aux leaders religieux, entre autres, pour évaluer les réparations et les indemnités à accorder aux familles des victimes et évaluer leur bonne exécution