Siège de la BHS: Famara Ibrahima Cissé de l’ACSIF arrêté

Le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) vient d’être arrêté par la police devant les locaux de la BHS. Famara Ibrahima Cissé avec l’association devait tenir ce lundi à partir de 9h, un point de presse pour informer l’opinion sur « les prélèvements abusifs et injustifiés de la BHS sur des sommes, sur les comptes des clients ». Au moment où le président de l’Acsif et ses camarades attendent l’arrivée de la presse, la police est intervenue pour faire le ménage.

