PDS: Karim Wade remplace son père

Dans une circulaire No 10/PDS/SGN/2022, l’actuel secrétaire général national Me Abdoulaye Wade annonce le renouvellement des structures du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

Selon notre source au siège du PDS, le poste de secrétaire général national du parti sera renouvelé. Le Pape du Sopi s’apprête à rendre le tablier à son fils…Karim Wade.

Ce dernier devrait être le futur secrétaire général national du PDS en remplacement de son père Abdoulaye Wade qui prend sa retraite mais occupera la présidence d’honneur dudit parti. La dévolution monarchique qui a échoué à la tête de l’État en 2012 vient de se matérialiser au sein du PDS.

Les choses sont en train de tourner autour de Karim Wade. Il va être bientôt un des grands bénéficiaires d’un projet de loi portant son amnistie et que le Président de la République Macky Sall s’apprête à soumettre à l’Assemblée nationale. Son exil au Qatar prendra ainsi fin et il pourra rentrer tranquillement au Sénégal, où il aura droit assurément à un accueil populaire. Comme si cela ne suffisait pas pour lui, pour nager dans le bonheur, il y a maintenant cette affaire de succession de son père à la tête du PDS, dont il est annoncé que c’est lui qui va le remplacer au poste de secrétaire général national. Karim Wade prend la tête du plus grand parti d’opposition du Sénégal. Même si, depuis fort longtemps déjà, c’est lui qui depuis le Qatar où il se trouve, qui dirige le PDS. C’est lui qui décidait de toutes les orientations au sein du PDS.

Tout marche comme le veut Me Abdoulaye Wade. Il a toujours souhaité voir son fils occuper un grand rôle sur la scène politique nationale. Il avait dans le passé, lorsqu’il était Président de la République tout fait pour voir son fils Karim Wade le succéder à la tête de l’Exécutif. Son plan avait été contrarié par le peuple sénégalais qui lui avait tourné le dos, lors de l’élection présidentielle de 2012 qui avait porté Macky Sall au pouvoir.

Abdoulaye Wade est réputé être un homme persévérant. Son premier plan a échoué, son successeur n’a pas été son fils, mais il a toujours ce projet en tête qu’il soit un jour Président de la République du Sénégal. Pour cela, il met tous les moyens à la disposition de Karim Wade. Il a décidé que c’est Karim Wade qui sera son successeur à la tête du PDS. Il ne fait que formaliser la situation qui existe depuis fort longtemps, car même sans le poste de secrétaire général national, c’est Karim Wade qui donne les ordres au sein du PDS.

Karim Wade s’apprête à réaliser son come-back avec son retour au Sénégal, suite à la loi qui va permettre son amnistie. Il va hériter de la direction du PDS. Des négociations pourraient même être menées avec le régime actuel, dans le cadre des grandes retrouvailles de la famille libérale pour qu’il soit le prochain candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de 2024 si le président Macky Sall est empêché d’y participer.

Tout marche comme sur des roulettes pour lui, grâce au plan minutieusement concocté par son père. Les préjugés qu’avait le peuple sénégalais à l’endroit de Karim Wade lorsque son père était Président de la République du Sénégal, se sont dissipés. Le peuple sénégalais lui fait porter un boubou neuf. Les Sénégalais se montrent même solidaires à son endroit, et pensent qu’il est victime d’un acharnement judiciaire dans le cadre de cette affaire de traque des biens mal acquis. Tout roule donc pour Karim Wade. Son père l’a décidé. Il sera le prochain secrétaire général national du PDS.