Situation de la Marie de Dakar: Le SUDTM dénonce les dérives policières et non à la confiscation des droits des travailleurs

Le Syndicat unique des travailleurs municipaux (SUDTM) ont exprimé ​ leurs préoccupations par rapport à la situation qui prévaut à la Mairie de Dakar. Mbaye Sow et Cie disent halte aux dérives policières et non à la confiscation des droits des travailleurs. C’est le cri de cœur du SUDTM. Ils disent que la situation qui prévaut à la mairie de Dakar les préoccupe et les interpelle à plus d’un titre.

Halte aux dérives policières et non à la confiscation des droits des travailleurs, est le cri de cœur du Syndicat unique des travailleurs municipaux (SUDTM). Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, ledit syndicat s’est vraiment s’indigné de la manière de faire des policiers avec les employés de la mairie. Qu’après avoir nié ces faits, la police a récidivé en refusant au conseil municipal ainsi qu’aux agents, l’accès à la mairie. Elle se demande en outré: ” Comment peut-on interdire à des citoyens à fortiori à un maire, l’accès à un hôtel de Ville. Il est à la fois agent et employeur et tout retard de salaire intervenu serait préjudiciable”?

Autant pour l’application d’une décision concernant la révocation du Maire de Dakar, elle souhaiterait avoir la même célérité́ pour l’application de la loi 2011-08 du 30 mars portant statut de la Fonction Publique Locale votée depuis 2011 et dont tous les décrets d’application ont été́ publiés mentionne le texte. Selon l’article 29 de cette loi, les travailleurs des collectivités territoriales doivent bénéficier d’une augmentation substantielle de salaire, à l’instar de leurs collègues du public. “Malgré́ la longue grève des travailleurs des collectivités territoriales, les autorités continuent de faire la sourde oreille. Ce que nous déplorons par-dessus tout, c’est la façon cavalière dont les agents ont été traités et empêchés d’accéder à leur lieu de travail”, a indiqué l’organisation syndicale.

Ainsi le SUDTM a lancé un appel aux autorités pour un respect strict des droits des travailleurs. ‘’Nous appelons les forces de l’ordre à la retenue et demandons aux autorités de veiller au respect strict des droits des travailleurs’’, ont fait valoir le secrétaire général du syndicat Mbaye Sow et Cie. Le SUDTM a aussi invité ces dernières à la Co- constitution dans la Co- responsabilité ​ conformément à la troisième voie prônée par la FGTS-B et à la centralité du travailleur. Il lance un appel à la coalition And Gueusseum, la FGTS-B ainsi que toutes les organisations syndicales à la vigilance et à la défense des droits légitimes des travailleurs.

MADA NDIAYE