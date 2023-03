Situation de l’APR/BBY à Kaolack: Les femmes d’El Hadji Malick Guèye interpellent le Président Macky

Quelques jours après la tenue du meeting régional de BBY de Kaolack, les langues se délient au niveau du camp présidentiel. Ce mardi, les femmes du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » d’El Hadji Malick Guèye interpellent le Chef de l’Etat. Selon Adja Bineta Gningue, Présidente des femmes de la dite structure: »Ce qui se passe dans l’APR et dans le BBY Kaolack mérite profonde réflexion. Le Président Macky ne cautionne pas cela . Le dernier meeting organisé, récemment, à Ndiaffate l’illustre à merveille. Il nous faut une nouvelle approche pour régler ces difficultés internes. Il ya, aujourd’hui, lieu de mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut pour sauver ce qui peut l’être », tonne la très proche du Conseiller spécial du Président de la République et, non moins, ancien député libéral. Ces Dames, d’avertir: »La réalité est qu’il ya beaucoup à régler avant de faire quoique ce soit à Kaolack. Nous devons dire la vérité au Président avant de prétendre conquérir le Saloum. »

Et elles fustigent le sabotage de l’audience entre leur leader et le Premier ministre Amadou Bâ: » Nous, femmes du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », déplorons l’attitude de Mahmoud Saleh et de Mor Ngom. Ils ont voulu empêcher son audience entre le PM Amadou Bâ. Cela n’est pas courtois ni élégant. Ils ont quelque chose à cacher et c’est ce que notre leader n’accepte pas par ce que c’est un homme véridique. Il ya trop de tromperie dans le camp présidentiel et cela ne facilite pas les choses ». Et elles vantent l’apport de leur leader: »El Hadji Malick Guèye est une personnalité incontournable dans le Saloum. Il a beaucoup fait pour les populations

(bitumage de la route croisement Thiawando-Lat Mingué,

construction de mosquée, par exemple,au campement de Lat Mingué, Guinguinéo, Kébémer, etc.), plus de 283 personnes convoyées à la Mecque, 217 homonymes, etc). On se rappelle que la Coalition présidentielle avait subi une déculottée lors des dernières élections locales, il a changé la donne en faveur du Président de la République aux législatives en faisant gagner le BBY avec un bon score dans la Commune de Lat Mingué, son fief politique. Voilà une personne utile. C’est le Président Macky Sall qui l’avait nommé, lui-même, Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack en 2007. Il connaît donc son poids politique. Aujourd’hui, le Saloum est en colère et que Macky est appelé à intervenir pour calmer cette situation ».