Rapport de la Cour des comptes: Bassirou Diomaye appelle au dialogue sur sur cette situation économique morose 

Aprés la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation économique du pays, les choses ne semblent toujours pas être facile pour les pouvoirs publics à convaincre l’opinion . En plus des remous dans le secteur du travail, plusieurs salariés ne sont pas disposés à accepter des ponctions sur leurs salaires. Cela semble être à la base de l’appel du chef de l’Etat à des concertations avec le gouvernement.

En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’engager des concertations avec toutes les Forces vives de la Nation sur la situation des comptes publics et ses conséquences.

«Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’engager des concertations avec toutes les Forces vives de la Nation, les centrales syndicales, le secteur privé national et le patronat notamment, afin de partager avec précision les conséquences de la situation décrite et de trouver les consensus adaptés à la mise en œuvre soutenable du nouvel agenda de transformation de la gestion des finances publiques, dans la solidarité et la protection sociale des couches vulnérables», rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Evoquant les enseignements et analyses issus de l’audit des finances publiques réalisé par la Cour des comptes, Bassirou Diomaye Faye a appelé à l’application de mesures conjoncturelles et structurelles urgentes pour renforcer la résilience et la crédibilité de notre système économique, budgétaire, financier et comptable.

