Situation difficile à DAKAR DEM DIKK: Le directeur général révèle une gestion nébuleuse de son prédécesseur 

Le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue a fait face à la presse hier pour revenir sur la gestion de sa boîte. M. Mbengue réleve une gestion gabegique de la société et révèle des magouilles qui ont entraîné une situation financière difficile dans ladite structure.

Après une rencontre avec ses partenaires sociaux, le directeur général de Dakar Dem Dikk a fait face à la presse. Une rencontre qui fait suite à la sortie du ministre des transports sur la gestion de cette boîte avec le nombre d’employés. Il rappelle que DDD a crée le 27 novembre pour remplacer la Sotrac. « C’est une société anonyme avec une participation de l’Etat de 67% avec d’autres actionnaires comme Gie Liggey Diarignou de la Sotrac pour travailler. Il ya un conseil d’administration.

Le personnel est un point important car avec la sortie du ministre du transport les syndicalistes ont décrié les 3 mille employés, des prestataires de services et 2 mille contractuels », dit-il. Et d’ajouter : »Chaque bus ne peut pas prendre en charge 6 personnes et nous en sommes à 12.

L’Etat a décidé de compenser le gap d’exploitation qui de 5 milliards F Cfa en 2014, 4 milliards en 2016 et 15 milliards f cfa en 2022″. Il indique que les tarifs sont restés le même et les charges sont lourdes et le forfait est de 9 milliards F cfa. « Nous ne pouvons Onpas dépasser 15 milliards f cfa. La dette fiscale et des fournisseurs ont augmenté et l’appui de l’Etat n’est pas suffisant. Cette compense ne doit pas augmenter. Il ya une dette de 16 milliards F cfa de l’Etat. DDD a proposé de faire le rachat de cette dette.

Le taux qu’on a payé était de 11% alors qu’il ne devait pas dépassé 6%. Cette banque a montré qu’il 4 Milliards pour l’acheter. Nous n’avons pas vu de contrat seulement une facture. Ce qui est vraiment bizarre », explique-t-il. Et de soutenir: »Nous voulons revoir notre gouvernance car la tutelle a été abusée sur cette affaire. Il a été fait un renouvellement de parc avec 127 millions F cfa. Il ya des paiements de cette société et des factures d’une autre société. Ils font des contrats et amène d’autres comptes bancaires pour le paiement. Mon prédécesseur a agi ainsi. Plus 70 bus étaient dans le port et disait que c’est le transitaire n’a pas été payé. Il a encaissé plus de 500 millions F cfa, ce qui est exagéré et a retenu les bus au port. Il détenait un contrat de plus de 2 milliards. Il devrait rembourser une redevance. Il a reconnu qu’il a fait de la surfacturation. Il a pris ses responsabilités de signer cela ». Il s’étonne de cette gestion nébuleuse pour une société comme Dakar Dikk qui est super endettée. « Les offres les plus complètes n’ont pas atteint ce niveau. On dit souvent que c’est une société tension à problème. On a retrouvé ici des mouvements à vocation politique et on a décidé que cela ne va plus prospérer », martèle-t-il.

Sur l’incident wave, le directeur général renseigne que les travailleurs réclament une prime de 50 mille F Cfa pour le téléphone disant qu’ils seront obligés de payer . « C’est pourquoi on a suspendu le paiement avec Wave. 20 receveurs ont été épinglés car n’ont pas payé les transferts reçus », soutient-il. Il tient à préciser que les syndicats sont leurs partenaires d’où la nécessité d’avoir une bonne entente. « Certains utilisaient les biens de Dakar Dem Dikk et se faisaient payer leurs billets d’avions », regrette-il. Il souligne qu’il veut vraiment augmenter les salaires mais ne peut pas le faire. Dans la même lancée, il ajoute que l’on coupe les travailleurs à travers leurs coopératives sans être versés. « Les préjudices sont énormes et la société n’a plus de crédibilité auprès des banques

Des subventions à ne plus finir ont fait couler la boîte. On appelle tous les travailleurs à redynamiser la boîte. On n’avait pas de recettes journalières à 15 millions F cfa », fait-il savoir. Et de conclure: »Mon prédécesseur avait un cabinet et des chargés de mission. Certains étaient au frigo payés pour ne rien faire et on les a pris pour travailler.

NGOYA NDIAYE