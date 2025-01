Situation en Syrie: Le chef de la secte minoritaire en Syrie Zulfiqar Fadil Gazal appelle à l’unité 

Partager Facebook

Le chef de la secte minoritaire en Syrie, l’imam Zulfiqar Fadil Gazal, a appelé les Syriens à mettre de côté leurs différences sectaires et à s’unir sur la base de l’identité nationale et leur a demandé de donner la priorité à l’amour de la patrie. Gazal a souligné que la justice devait être établie et que les criminels devaient rendre des comptes, et a déclaré qu’il espérait que la Syrie construirait un État fort, caractérisé par l’unité et le dialogue dans la nouvelle ère.

L’imam Zulfiqar Fadil Gazal, l’une des figures marquantes de la communauté alaouite de Syrie , a appelé à l’unité sur la base de l’identité nationale et a appelé les Syriens à mettre de côté leurs différences sectaires et à construire une nation plus forte et unie.

Gazal, l’imam de la mosquée Imam Hasan al-Askari à Lattaquié, a déclaré que la Syrie est entrée dans une nouvelle ère après la chute du régime d’Assad et a invité les Syriens à se rassembler autour du patriotisme et de la solidarité.

APPEL À LA « PRIORITÉ À LA PATRIE »

« Si votre secte porte atteinte à votre loyauté nationale, abandonnez-la et donnez la priorité à la patrie », a déclaré Ghazal. « Lorsque les événements ont commencé en Syrie en 2011, nous ne voulions pas que le pays soit divisé ou que tout le monde soit misérable. Nous avons appelé à la mise en œuvre des principes de sainteté et d’amour qui unissent les Syriens. »

Gazal a souligné que les fondements d’un État et d’une nation forts reposent sur l’amour de la patrie, l’unité et les intentions sincères. S’adressant à l’ensemble du public et à ses partisans, Gazal a déclaré : « L’amour du pays est le protecteur de toutes les sectes et tout projet doit être construit sur cette base. Il ne devrait y avoir qu’une seule secte, et c’est la secte de l’amour ».

« CEUX QUI ONT COMMIS UN CRIME DOIVENT ÊTRE RESPONSABLES »

Déclarant que la justice doit être établie, Gazal a déclaré que l’appartenance sectaire des criminels n’est pas importante. « Tous ceux qui commettent un crime doivent être tenus responsables. La première étape vers la responsabilisation est de révéler les torts commis et les dommages causés », a-t-il déclaré. « Les criminels doivent être tenus responsables afin qu’ils ne commettent plus de massacres ou d’actes horribles et horribles. »

Gazal a déclaré que certains problèmes de la Syrie post-Assad ont été résolus grâce au dialogue entre tous les segments de la société et qu’ils visaient à construire un État qui n’opprime pas son peuple. Évaluant le redressement de Lattaquié après le conflit, Gazal a déclaré que la ville avait bénéficié des bénéfices d’une réconciliation réalisée sans vengeance.

Soulignant que la citoyenneté est inclusive malgré les différences sectaires, Gazal a déclaré que tous les peuples devraient devenir un seul cœur, une seule secte et une seule structure, en disant : « Vivez votre citoyenneté. Fondez-vous dans l’amour de votre patrie ».

Exprimant qu’il est plein d’espoir pour la nouvelle ère de la Syrie, Gazal a salué la sincérité des nouveaux dirigeants.