Situation politique et économique du pays : Anya Mbengue tire sur le régime en place

<<Le Sénégal vit des moments difficiles, l’économie est à genoux des chefs de ménages désemparée>>, telle a été ce samedi la déclaration de l’ancienne parlementaire et native de Mboula Anya Mbengue à l’issue de la cérémonie officielle de la 109 ème édition du Gamou annuel de Mboula.

Selon l’ex députée Anya Mbengue, les sénégalais doivent regretter le départ de Macky Sall qui avait mis le pays de Senghor sur les rails. Parlant de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye, l’ancienne parlementaire Anya Mbengue dira que c’est une ballade tout simplement qui va coûter chère le Sénégal. En effet, à l’en croire, ( Anya Mbengue) , <<l’actuel régime n’a pas encore posé d’actes concrets pas de chantiers à inaugurer jusqu’ici ce sont des chantiers de Macky Sall qui sont en vogue >> souligne t- elle. Sur la candidature du Président Macky Sall au Secrétariat des Nations Unies, Anya Mbengue de soutenir que ce dernier ( Macky Sall) a toutes les chances pour passer vu ses compétences, ses preuves dans le monde . Poursuivant, Anya Mbengue fait savoir ce que Macky Sall a fait dans ce Sénégal , aucun Président ne l’a pas encore fait. S’agissant de l’électrification des villages qui est à l’heure, Anya Mbengue de préciser que tout ça a été le programme du président Macky Sall.

Face au problème de construction du collège d’enseignement de Mboula, Anya Mbengue de rappeler qu’à son temps de député, elle avait pourtant dégagé la bagatelle estimée à 20 millions de FCFA pour l’éradication des abris provisoires, la construction des murs de clôture, l’équipement des établissements scolaires dans le département de Linguère.

Concernant les paysans, l’ancienne représentante du peuple dira que<< cette année, il n’ y a pas de campagne arachidière, c’est tout sauf une campagne arachidière, le monde paysan souffre >> déplore t-elle.

Terminant sa déclaration Anya Mbengue : << Soit Macky Sall gagne le poste de Secrétariat des Nations Unies soit Macky Sall revient au Sénégal.>> a t’elle laissé entendre.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)