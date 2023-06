Situation tendue au Sénégal: Moustapha Diakhaté : «Macky Sall doit dissoudre le Pastef, pour sauver le pays»

Invité sur le plateau de 7TV Soir, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Moustapha Diakhaté, est revenu sur la situation du pays, après les émeutes qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté.

Le Sénégal risque de plonger dans la terreur et le désordre si le chef de l’Etat ne prend pas ses précautions. Vu la situation actuelle avec la montée de la violence surtout verbale, Moustapha Diakhaté lance un grand message au président Macky SALL a prendre ses devants. D’après lui, le Pastef est un parti fasciste et son leader un élément qui met en danger le peuple sénégalais. ‘’Ousmane Sonko a fait tuer 14 personnes en 2021, 16 en 2023, mis le pays en feu et gâché l’économie du pays’’, accuse Moustapha Diakhaté.

Selon lui, le leader de Pastef et ses partisans voulaient rendre le pays ingouvernable et ont tenté une insurrection qui a malheureusement échoué. ‘’Tout ce qu’Ousmane Sonko et ses partisans voulaient, c’était mettre le pays dans un chaos pour faire un coup d’État ou que l’armée prenne le pouvoir’’, ajoute l’ancien président du groupe parlementaire BBY. Pour lui, seul le président Macky Sall peut régler cette situation.

En tant que chef suprême des armées, son devoir envers les Sénégalais est de ‘’dissoudre le Pastef et le déclarer organisation terroriste, quelles que soient les conséquences. Le fasciste, on ne le combat pas avec la démocratie, mais avec les armes de la République’’.