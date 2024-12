Société:  Le Réseau national des femmes libérales (RENAFEL) a organisé un panel sur la « Masculinité positive »  et lutte contre les violences basées sur le genre

Partager Facebook

Dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre, le Réseau national des femmes libérales (RENAFEL) en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, a organisé un panel portant sur la thématique « Masculinité positive et lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG): La Contribution des Femmes Libérales » les 03 et 04 décembre 2024 à Dakar. L’activité avait pour objectif de mettre en lumière la contribution des femmes libérales dans la lutte contre les Violences Basées sur le Genre.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les mots de bienvenue de L’Honorable Ndèye GAYE, Ancienne Vice Présidente de l’Assemblée Nationale, et SG de RENEFAL qui a indiqué l’ importance capitale de cette surtout pour les jeunes qui devraient profiter des nombreuses expériences en matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles. Il s’en est suivi les allocutions de Mme Lissa DIOP, Présidente de RENAFEL et de Mme Alexandra HELDT, Directrice Régionale de l’Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich NAUMANN pour la Liberté.

Dans son allocution, Mme DIOP a rappelé le contexte de la tenue de cette activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de RENEFAL plus précisément l’axe 3 portant sur le plaidoyer et le lobbying. Elle a enfin remercié les membres de RENAFEL pour leur engagement et détermination, la DEEG pour son appui technique et la FONDATION FRIEDRICH NAUMANN pour son appui sans faille dans la mise œuvre des activités de l’association. Mme HELDT a, à son tour, félicité le RENAFEL pour l’organisation de cette importante activité qui s’inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a rappelé aussi l’impact des hommes incarnant la masculinité positive dans la lutte contre les inégalités entre les sexes et les violences faites aux femmes et aux filles avant de proposer des pistes de solutions pour l’éradication des violences sur toutes ses formes. Par la suite.

3 panels et 2 Workshops ont été organisés.

Le Colonel Djibril NDIME, expert, dans le premier panel a défini la notion des Violences Basées sur le Genre comme étant des actes de violences dirigées contre une personne en raison de son sexe avant de faire le rappel du contexte social, culturel et historique des violences qui est profondément enraciné dans des normes qui attribuent des rôles rigides aux femmes et aux hommes.

Profitant de l’occasion, ce dernier a fait le rappel des typologies de violences parlant des violences conjugales, les MGF, les mariages précoces ou forcés, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles.

Sur ce, Madame Ndiaya NDOYE, experte, a rappelé la définition du concept du Libéralisme qui est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, subjectifs dans la lignée de John au nom d’une vision fondée sur l’individu et la coopération volontaire entre les humains ; violences faites aux femmes et aux filles qui sont définies par les Nations Unies à travers la Déclaration sur l’élimination de la Violence à l’égard des Femmes par : Tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Au-delà des définitions, Mme NDOYE a apporté des éléments de réponses relatives à la question: « comment les Violences Basées sur le Genre affectent la vie des femmes ? ». Il a été noté dans ses propos que les violences affectent dangereusement la vie des femmes et des filles, les femmes âgées, celles vivant avec un handicap sur beaucoup de domaines liés à la santé mentale, reproductive, au développement économique, à l’estime de soi et aux performances scolaires.

En termes de recommandations, il a été retenu :

1. Promouvoir davantage la masculinité positive dans les programmes de lutte contre les VBG.

2. Renforcer les capacités des formations politiques.

3. Mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les initiatives du RENEFAL.

Ce panel sur la Masculinité positive et lutte contre les violences basées sur le genre a permis d’ouvrir un dialogue constructif et de poser les bases d’une collaboration durable entre les femmes libérales, les hommes et les communautés. Les résultats issus des travaux de groupe ont permis d’adopter un draft un plan d’action concret qui marquera ainsi l’engagement du RENAFEL dans la lutte contre les VBG au Sénégal dans une perspective de masculinité positive.