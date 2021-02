Soins des cheveux afro pendant la grossesse

La grossesse, une période magique

La grossesse, c’est la période magique durant laquelle le corps se transforme en nid douillet, en sanctuaire pour accueillir et protéger le développement de bébé. Si les changements du corps ne peuvent passer inaperçus durant ces 9 mois de grossesse, le cycle de vie des cheveux évolue lui aussi, de façon plus subtile. En cause le bouleversement des hormones, ces messagers qui rythment notre vie de femme, le fonctionnement de nos organes. Œstrogène et progestérone, ces hormones féminines voient leur production exploser. L’une des conséquences une modification du fonctionnement des glandes sébacées. Pour certaines, ce seront des cheveux mieux hydratés, plus brillants, une chevelure plus forte…pour d’autres tout le contraire, ils seront plus ternes et cassants. Les phases du cycle de croissance du cheveu change aussi. La phase de croissance est plus longue – les cheveux poussent davantage- ou plus courte au contraire et la chute s’accentue. La forme du follicule pileux peut, elle aussi changer pour des cheveux aux boucles plus serrées, ou au contraire plus lâches. En prime, la suractivité des glandes sébacées peut s’accompagner chez quelques-unes d’une cohorte de boutons sur le visage et les œstrogènes favoriser l’apparition du masque de grossesse. L’équilibre hormonal est chose précise et délicate.

Objectif pour vos cheveux : hydratation, douceur, nutrition.

Bienvenus les bains d’huiles. 100% végétales, 100% naturelles, elles apportent en toute sécurité nutriments, minéraux, vitamines et hydratation. Le bon rythme ? 1 à 2 fois par mois, à laisser agir 30 minutes à 1h sous le bonnet auto-chauffant ou le casque chauffant sans fil. On choisit un shampooing doux sans sulfates ni tensioactif irritant ou encore un cowash – ou après le bain d’huile un shampooing clarifiant doux. On enchaîne avec l’après shampooing de la même gamme – shampooing et après shampooing sont formulés de façon à travailler en tandem, en synergie.

Pour coiffer les boucles au naturel, adoptez la méthode LOC (Liquide – Huile Crème)

Premier trimestre de la grossesse, on applique le principe de précaution. On évite toute formulation contenant des huiles essentielles. Ensuite, on s’assure de la compatibilité des éventuelles huiles essentielles avec la grossesse (voir la liste sur notre fiche conseil Huiles essentielles et Grossesse)

A bannir, les traitements chimiques : défrisage, coloration permanente – les traitements thermiques extrêmes. La solution alternative pour colorer les cheveux en toute sécurité, le Henné. Vous pouvez aussi jouer de l’infinie variation des extensions pour un brin de fantaisie.

Pour éviter les manipulations, pour gagner du temps, vive les coiffures de protection. Evitez les modèles qui créent des tensions sur le cuir chevelu, les extensions trop lourdes. Vive les tresses, les crochets braids.

Veillez à une alimentation équilibrée. C’est elle qui apporte les éléments constructeurs de bébé ? Les études récentes indiquent que la nos aliments contiennent moins de nutriments que dans le passé. Un petit coup de pouce peut s’avérer intéressant pour bien nourrir les follicules. Attention à bien s’assurer de la compatibilité des formules avec la grossesse et l’allaitement.

Bébé est bien arrivé ? Bienvenue dans ce monde. Attention, vos hormones vont encore se jouer de vous. Œstrogène et progestérone, leur taux s’écroule – vos cheveux tombent en masse. Pas de panique, c’est transitoire. L’équilibre hormonal va se rétablir progressivement, le cycle de croissance des cheveux reprendre son cours normal.

Grossesse rime avec promesse, elle rime aussi avec…sagesse.

Prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin de bébé. Certains des ingrédients présents dans vos soins peuvent passer dans la circulation. Ce que vous mangez participe au renouvellement de vos cellules, à la croissance de vos cheveux et à celle de junior. Plus que jamais, attention à l’équilibre alimentaire, à la composition de vos cosmétiques, aux bonnes routines et aux bons gestes. Le premier trimestre, celui de l’implantation du fœtus est la période critique durant laquelle il faut redoubler d’attention.