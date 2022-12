Sommet Usa-Afrique: Macky liste les 6 priorités de l’Afrique

Le Président Sall a insisté sur les priorités de l’Afrique comme la lutte contre le terrorisme, l’insécurité alimentaire lors de sa participation au sommet Usa-Afrique, sans oublier la réforme de la gouvernance mondiale.

Le Chef de l’Etat Macky Sall par ailleurs président de l’Union Africaine (UA) a participé au deuxième sommet Usa-Afrique, occasion pour lui de revenir sur les 6 priorités pour l’Afrique. En premier lieu, Macky Sall a fait un focus sur les questions liées à la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a fait le souhait à ce que la lutte contre le terrorisme en Afrique fasse partie intégrante du combat global contre ce fléau, en tant que menace à la paix et à la sécurité internationales. Ainsi ils attendent un engagement fort du sommet de Washington sur cette question vitale et un appui de votre pays, afin que le Conseil de sécurité des Nations unies place la lutte contre le terrorisme en Afrique dans le cadre du mécanisme de sécurité collective de la Charte des Nations unies.

Ensuite le chef de l’UA a insisté sur l’impact du changement climatique, du Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur l’Afrique. «L’Afrique renouvelle son plaidoyer pour la réallocation partielle des droits de tirages spéciaux et la mise en œuvre effective de l’Initiative du G20 sur la suspension du service de la dette. A travers le monde, y compris dans les pays développés, des millions de personnes n’arrivent plus à supporter le coût de la vie et basculent dans l’extrême pauvreté. La situation est encore plus difficile pour des économies beaucoup plus faibles comme les nôtres», avance Macky Sall. Pour lui, «sans un mieux-être économique, l’ancrage démocratique restera toujours fragile et vulnérable aux risques d’instabilité».

A ses yeux, Macky Sall a déclaré que la troisième priorité est la hausse des investissements «sur les infrastructures de développement». Comme les routes, autoroutes, ports, aéroports, chemins de fer, centrales électriques et infrastructures numériques. «L’Afrique est le dernier grand chantier du monde, avec les projets du Programme de développement des infrastructures en Afrique dont certains sont achevés et d’autres en cours. Ce sont autant d’opportunités d’investissements pour une croissance et une prospérité partagées», dit-il.

Il ajoute : «A défaut d’un Plan spécial pour l’Afrique, nous appelons à la mobilisation diligente des ressources annoncées par le G7 au titre du Partenariat pour l’infrastructure mondiale et l’investissement pour accompagner la réalisation d’infrastructures en Afrique.» Quelle est la quatrième priorité ? Il s’agit du respect de l’Accord de Paris sur le climat, surtout que l’Afrique est continent le moins pollueur et le plus vulnérable au réchauffement climatique. «L’Afrique demande une transition énergétique juste et équitable, pour satisfaire ses besoins d’industrialisation à des coûts compétitifs et assurer l’accès universel à l’électricité dont plus de 600 millions d’Africains restent encore privés», expose le Président Sall.

Alors que la sixième priorité reste la demande de réforme de la gouvernance mondiale, pour qu’elle devienne «plus juste et plus inclusive». Il s’agit de «l’accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l’octroi d’un siège à l’Union africaine au sein du G20». Il y a quelques jours, l’Administration Biden avait annoncé son soutien à l’admission du continent au G20 qui avait été défendue par le Président Sall lors du sommet de Bali tenu en novembre dernier. «Nous espérons que l’adhésion de l’Afrique au G20, que j’avais soumise à l’attention du sommet de Bali, sera actée au prochain sommet du G20 en Inde», espère Macky Sall.