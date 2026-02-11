Uploader By Gse7en
Sonko à l’Assemblée le 24 février

11 février 2026 Actualité

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est attendu à l’hémicycle le 24 février prochain pour une séance de questions d’actualité au gouvernement.

Conformément à l’article 104 du Règlement intérieur, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de l’ensemble des membres du Gouvernement, est convoqué devant les députés pour répondre aux interrogations sur les dossiers du moment.

La séance est prévue le 24 février, à partir de 09 heures, dans l’hémicycle. Elle offrira aux parlementaires l’occasion d’interpeller directement l’exécutif sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui mobilisent l’attention nationale.


 

