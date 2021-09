Ousmane Sonko a aussi réagi au coup d’Etat survenu en Guinée. « Prions enfin que ces évènements malheureux servent à assagir les candidats à un troisième mandat suicidaire », déclare le leader de Pastef.

Qui précise qu’il y a un an à peine, il avait alerté, face à la boulimie des ogres politiques qui s’agrippent au pouvoir en Afrique, surtout francophone. « Je suis triste pour l’Afrique, pour ces peuples braves et résilients qui ne méritent pas ces leaders. Le pire est que souvent, après l’euphorie et les jubilations qui accompagnent la chute d’un potentat, les citoyens déchantent, une fois qu’ils se rendent compte qu’ils sont revenus au point de départ : les nouveaux maîtres du jeu apparaissent rapidement comme de parfaites répliques des déchus, parrainés par les mêmes intérêts hostiles à la libération et l’épanouissement de l’Afrique», déplore le leader de Pastef. Non sans ajouter sur son taquin : « prions enfin que ces évènements malheureux servent à assagir les candidats à un troisième mandat suicidaire.

La réaction de Cellou Dalein

Le Front national pour la défense de la constitution (Fndc) a réagi, suite au coup d’Etat en Guinée, survenu, ce dimanche 5 septembre. Dans un communiqué, le FNDC dit observer cette situation qui prévaut actuellement dans notre pays et prend acte, notamment, de la déclaration faite par ce Comité militaire annonçant la dissolution de la « constitution » du 3ème mandat et de toutes les institutions issues du coup d’État constitutionnel imposé au peuple de Guinée à travers la répression et un simulacre d’élections le 22 mars 2020. Le FNDC informe de la tenue urgente d’une réunion entre les acteurs sociaux et politiques autour de la situation.