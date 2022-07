Sonko réclame 50 millions Fcfa en 7 j

Comme pour les Locales, Yewwi Askan entend lever des fonds auprès des populations pour financer sa campagne pour les Législatives du 31 juillet. Objectif : récolter en semaine 50 millions de francs CFA.

L’annonce a été faite par la conférence des leaders de la coalition dans une note reprise ce samedi par Les Echos. «Lors des élections territoriales, vous avez été des millions de Sénégalais, d’ici et de la diaspora, à avoir contribué, financièrement, à la campagne électorale de la coalition Yewwi Askan Wi, rappellent Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie. Les bons résultats obtenus sont, en partie, dus à votre formidable élan de générosité. Soyez-en sincèrement remerciés.»

Après avoir rappelé que, «fidèle à ses engagements de clarté et de transparence», elle avait publié le rapport financier des élections territoriales, la conférence des leaders a remis le couvert. Elle va une nouvelle fois lever des fonds.

«La coalition Yewwi Askan Wi invite toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de paix, de justice, de stabilité et de transparence à se joindre à cette campagne en faisant une contribution pour la bonne cause, invitent Sonko et ses camarades. L’objectif étant de collecter 50 millions de francs CFA d’ici à une semaine, pour permettre à Yewwi Askan Wi de battre campagne sur l’ensemble du territoire national.»