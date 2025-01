Sortie d’Emmanuel Macron : Ousmane Sonko défend la souveraineté du Sénégal

Partager Facebook

Le Président français Emmanuel Macron a suscité de vives réactions ce mardi, en affirmant que le départ des bases militaires françaises des pays africains, aurait été négocié entre ces États et la France. Il a ajouté que la France, par politesse, avait consenti à laisser ces nations annoncer elles-mêmes leurs décisions. Ces déclarations n’ont pas manqué de faire réagir, notamment au Sénégal, où le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement démenti ces propos, tout en défendant la souveraineté et l’indépendance du pays.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a contesté lundi que le retrait annoncé des soldats français de son pays aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar et s’est inscrit en faux avec virulence contre des propos du président Emmanuel Macron sur l’engagement militaire français en Afrique. Ousmane Sonko a déclaré sans ambages, qu’aucune discussion ou négociation n’avait eu lieu avec la France concernant cette décision. Il a précisé que le retrait des bases françaises au Sénégal, découle exclusivement de la volonté du peuple sénégalais et de son gouvernement, exerçant pleinement leur droit à l’autodétermination. Cette position forte réaffirme la souveraineté du Sénégal, en tant que nation libre et indépendante.

Dans sa déclaration, Ousmane Sonko a également critiqué l’attitude de la France, qui prétend garantir la sécurité et la souveraineté des pays africains. Selon lui, non seulement la France n’a pas la légitimité pour assumer ce rôle, mais elle a souvent contribué à la déstabilisation de certains États africains. Il a notamment évoqué le cas de la Libye, où l’intervention française a provoqué un chaos régional, dont les conséquences continuent de peser lourdement sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Le président français a également affirmé qu’aucun pays africain ne serait souverain aujourd’hui, sans le déploiement de la France sur le continent. Une affirmation jugée condescendante et erronée par Ousmane Sonko, qui a rappelé un fait historique souvent passé sous silence : sans la participation des soldats africains durant la Seconde Guerre mondiale, la France elle-même aurait pu ne jamais recouvrer sa liberté. Ces soldats, souvent mobilisés de force, ont sacrifié leurs vies pour défendre une nation qui les a ensuite, oubliés ou maltraités.