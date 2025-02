Soudan: Le Caire et Khartoum s’opposent à un gouvernement parallèle

La situation sur le terrain reste complexe, avec un conflit qui dure depuis plusieurs mois et des combats toujours en cours entre les forces armées soudanaises et les milices paramilitaires. En dépit des nombreux revers subis par la RSF, qui a notamment perdu le contrôle de plusieurs territoires stratégiques, les tensions restent vives, et le pays se trouve plongé dans une grave crise humanitaire.

Les Nations Unies rapportent plus de 24 000 morts et des millions de déplacés à la suite du conflit. La guerre a déplacé près de 30 % de la population soudanaise, forçant des millions de personnes à fuir vers les pays voisins. La communauté internationale, dont l’ONU, reste préoccupée par les atrocités commises par les belligérants, notamment les RSF, accusées de violations des droits humains.

Le Caire, un acteur clé dans la stabilité régionale

Le rôle de l’Égypte, en tant que voisin proche du Soudan et acteur clé dans la région, se révèle crucial. Le ministre égyptien, Badr Abdelatty, a souligné l’importance de maintenir la stabilité dans la région et a mentionné que la reconstruction de Gaza serait également au cœur des discussions lors du sommet arabe d’urgence prévu prochainement au Caire. Ce sommet devrait aborder la question du soutien au peuple palestinien, tout en analysant les solutions pour stabiliser la situation dans la région.

Les entretiens entre le ministre égyptien et son homologue soudanais reflètent une volonté commune de préserver l’intégrité du Soudan et d’empêcher l’émergence d’une gouvernance parallèle qui fragiliserait davantage le pays. Alors que le combat se poursuit, les autorités soudanaises et égyptiennes appellent à une résolution de la crise dans le respect de la souveraineté nationale du Soudan