Soudan : L’épidémie de choléra a fait au moins 22 morts

Le Soudan a été frappé par une épidémie de choléra qui a tué près de deux douzaines de personnes et en a rendu malades des centaines d’autres ces dernières semaines, ont indiqué les autorités sanitaires.

La nation africaine est secouée par un conflit de 16 mois et des inondations dévastatrices. Ali Adam, ministre de la Santé par intérim de l’État de Kassala, a déclaré mardi à l’Associated Press qu’au moins 22 personnes étaient mortes de la maladie et que les cas confirmés de choléra dans le pays avaient atteint plus de 300. Ibrahim n’a pas donné de délai pour les décès ni le décompte depuis le début de l’année.

L’Organisation mondiale de la Santé a cependant déclaré que 78 décès avaient été enregistrés cette année à cause du choléra au Soudan au 28 juillet. La maladie a également rendu malades plus de 2 400 autres personnes entre le 1er janvier et le 28 juillet, a-t-elle indiqué. Le choléra est une infection à évolution rapide et très contagieuse qui provoque des diarrhées, entraînant une déshydratation sévère et la mort en quelques heures si elle n’est pas traitée, selon l’OMS. Le choléra n’est pas rare au Soudan. Il se transmet par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés.

Une précédente épidémie majeure avait fait au moins 700 morts et rendu malades environ 22 000 personnes en moins de deux mois en 2017. L’épidémie actuelle est la dernière calamité en date pour le Soudan, qui a plongé dans le chaos en avril de l’année dernière lorsque les tensions latentes entre l’armée et un puissant groupe paramilitaire ont explosé en guerre ouverte à travers le pays.

Le conflit a transformé la capitale, Khartoum, et d’autres zones urbaines en champs de bataille, détruisant les infrastructures civiles et un système de santé déjà malmené. Dépourvus des éléments de base, de nombreux hôpitaux et établissements médicaux ont fermé leurs portes.