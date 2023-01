Souveraineté alimentaire en Afrique: Macky Sall prône des « Solutions africaines »

En marge de la deuxième conférence internationale de Dakar sur l’agriculture qui a pour thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience » qui se tenait au Centre International de Conférence Abdou Diouf ce mercredi 25 janvier, le président de Macky Sall a exhorté ses homologues présidents présents dans la salle à trouver des solutions dans le continent africain pour une souveraineté alimentaire en investissant dans le secteur agricole.

La souveraineté alimentaire tant clamée dans le continent africain est une possibilité si on s’en tient aux propos du président Macky Sall. En effet, pour Macky Sall qui présidait le sommet Dakar2, l’Afrique doit prendre ses responsabilités et ne pas compter que sur les autres pour atteindre une autosuffisance alimentaire. C’est pour cette raison qu’il a demandé aux chefs d’État et de gouvernement de miser sur un investissement massif dans le secteur agricole. À cet effet, le chef de l’État du Sénégal et par ailleurs président de l’Union Africaine, annonce avoir mis sur place une task force pour atteindre cet objectif « En ma qualité de président en exercice de l’Union Africaine, j’ai mis en place une task force restreinte sur les objectifs à court terme que sont l’accès au marché et aux produits. Mais cette task force sera ensuite élargie pour assurer le suivi des engagements en moyen et long terme », a-t-il déclaré.

Ainsi, pour Macky Sall, la question de la souveraineté alimentaire est une urgence de première nécessité avec l’effet combiné du changement climatique, de la pandémie et d’une guerre majeure. C’est pourquoi selon lui, il urge de mettre fin à la dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’extérieur « Cela nous édifie sur l’urgence pour notre continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur, d’apprendre à se nourrir par lui-même, et mieux encore de continuer à nourrir le monde. Nous en avons le potentiel », a-t-il suggéré. Il ajoute « Nous sommes 1,4 milliards d’habitants établis sur plus de 30 millions de km2, avec 60% des terres arables non exploitées de la planète et d’abondantes ressources hydriques. C’est d’ailleurs tout le paradoxe d’un continent qui continue d’importer l’essentiel de ses produits alimentaires », a-t-il déploré. Toujours pour Macky Sall, cette rencontre qui a réuni plusieurs chefs d’État africains et des dirigeants d’institutions s’inscrit dans la dynamique de « L’Afrique des solutions » qui va se nourrir elle-même et nourrir le reste du monde. Pour atteindre ainsi cet objectif, Macky Sall estime que l’Afrique doit puiser dans son immense potentiel car selon lui le continent n’était pas dépendant auparavant à l’extérieur pour se nourrir.

Autre raison pour laquelle, l’Afrique doit assurer sa souveraineté alimentaire selon Macky Sall, c’est le rapport mondial sur la crise alimentaire en 2022 selon lequel, près de 205 millions de personnes pourraient faire face à l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi selon lui, il faut rester combatif et résolu à surmonter les obstacles pour relever les défis du moment. Le chef de l’État a également invité les partenaires bilatéraux et multilatéraux à se mobiliser pour accompagner le continent africain dans la quête de son autonomie alimentaire. Macky Sall a aussi salué le plan mis en place par la Banque Africaine de Développement (BAD) qui, d’après lui, a permis de mobiliser à ce jour 1,6 milliards de dollars en faveur de 30 pays dont 15 ont déjà procédé au décaissement. Toujours pour Macky Sall, il faut faire de Dakar2 « Un véritable sommet de l’action, afin de réussir ensemble le pari de la production agricole et de la souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le sommet Dakar2 sur la sécurité alimentaire est organisé par la Banque Africaine de Développement en partenariat avec le Sénégal. Cette rencontre qui réunit plusieurs chefs d’État et des bailleurs de fonds se déroulera en trois jours.