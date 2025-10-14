Uploader By Gse7en
Soya Diagne déféré

14 octobre 2025 Société

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a bouclé l’enquête concernant Soya Diagne. Le patron du site d’informations LeDakarois221 a été déféré ce mardi 14 octobre au tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions, selon des sources de Seneweb.


Sur sa page Facebook, Soya Diagne aurait porté de graves accusations contre une haute autorité. Le procureur de la République s’est autosaisi en ordonnant au chef de la Sûreté urbaine de Dakar d’ouvrir une enquête.

