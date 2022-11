Sri Lanka : l’ONU revoit à la hausse son appel de fonds pour aider 3,4 millions de personnes

L’équipe des Nations Unies (ONU) au Sri Lanka et les organisations non gouvernementales ont révisé, mardi, à la hausse leur plan conjoint sur les besoins et priorités humanitaires, qui vise à fournir une aide vitale à 3,4 millions de personnes « dans le contexte de la pire crise économique que connaît le pays depuis son indépendance ».

Aligné sur les appels d’autres agences des Nations Unies, le plan a permis de collecter 79 millions de dollars pour le Sri Lanka. La révision prolonge le plan jusqu’en 2022 et nécessite 70 millions de dollars de fonds supplémentaires pour atteindre un total de plus de 149 millions de dollars. Depuis juin, l’ONU et ses partenaires ont répondu à la demande du gouvernement d’un soutien multisectoriel pour faire face à la dette du Sri Lanka et aux pénuries de nourriture et de médicaments. Cette mobilisation des humanitaires et des donateurs a permis d’atteindre plus d’un million de personnes parmi les plus vulnérables du pays.

Une inflation de plus de 85% en octobre

Cette aide a porté sur des bons d’argent, des vivres ou des repas scolaires pour les enfants des familles vulnérables. « Cette solidarité doit être maintenue si nous voulons isoler les personnes les plus à risque des impacts de la crise actuelle », a déclaré dans un communiqué, la Coordinatrice résidente des Nations Unies au Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy.

L’insécurité alimentaire au Sri Lanka a augmenté de façon spectaculaire en raison de deux saisons consécutives de mauvaises récoltes, de la pénurie de devises étrangères et de la réduction du pouvoir d’achat des ménages. Avec une mauvaise saison de récolte prévue pour 2023 et une inflation alimentaire de plus de 85% en octobre 2022, de nombreux Sri Lankais sont en difficulté.

Près de 30% de la population – soit 6,3 millions de personnes – sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë modérée à sévère. Selon la mise à jour du développement 2022 de la Banque mondiale le taux de pauvreté est passé de 13,1% à 25,6% entre 2021 et 2022.

« Sauvegarder les moyens de subsistance, c’est sauvegarder des vies »

Ce plan révisé complète donc les opérations d’urgence existantes menées par l’ONU et les partenaires humanitaires. « À ce stade, sauvegarder les moyens de subsistance, c’est sauvegarder des vies au Sri Lanka », a ajouté Mme Singer-Hamdy.

Parmi ses objectifs figurent une aide alimentaire immédiate pour 2,4 millions de personnes vulnérables et souffrant d’insécurité alimentaire, la fourniture d’un soutien et d’engrais pour 1,5 million d’agriculteurs et de pêcheurs afin de relancer les systèmes alimentaires qui ont été gravement perturbés. L’appel vise également à fournir un soutien nutritionnel à 2,1 millions de personnes, dont des femmes enceintes et des écoliers, et de l’eau potable à plus de 900.000 personnes.