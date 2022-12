Succession de Macky: UP/Beug Sa Rëw choisit Abdoulaye Daouda Diallo…

En bureau politique, ce mercredi, le parti Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw) est largement revenu sur certains faits saillants de l’actualité nationale. A en croire Serigne Modou Guèye, le chef de file de cette formation politique : » L’Union Patriotique (UP/ Beug Sa Rëw) déplore les actes barbares survenus à l’Assemblée Nationale. Nous demandons aux principaux protagonistes d’aller vers un dialogue sincère pour préserver la paix sociale et la tradition de stabilité dans notre pays », ont souhaité Serigne Modou Guèye et camarades avant de souligner: » Pour la succession du Président Macky, nous votons Abdoulaye Daouda Diallo. C’est un fidèle parmi les fidèles du Chef de l’Etat. Son engagement auprès du Président Macky ne fait l’ombre d’aucun doute. Voilà un grand commis de notre administration. Il est un bon cheval pour hériter les rênes du parti présidentiel. Nous allons tous nous mobiliser comme un seul homme pour le soutenir dans ses entreprises du futur ».

