Suspension de 43 agents de la SONAGED/DGUA: Le DG de la SONAGED Khalifa Ababacar Sarr appelé à adopter une posture plus responsable

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public hier, le collectif des agents de la SONAGED affectés à la Direction Générale de l’urbanisme et de l’Architecture (DGUA) exprime sa profonde indignation et dément la récente déclaration du Directeur Général concernant l’intégration temporaire « supposée » depuis 2022 de 43 agents sous la supervision de l’Unité de la Gestion des Déchets Solides (UCG). Ledit collectif considère que de telles affirmations, teintées de sensationnalisme, nuisent à la crédibilité des institutions.

Dans la note, l’on rappelle qu’en mars 2022, dans le cadre du renforcement de ses effectifs, la DGUA avait recruté trente et un (31) agents qualifiés, principalement des diplômés de niveau supérieur, ingénieurs et techniciens, sous contrat à durée déterminée (CDD) de deux ans renouvelables. Cependant, le jeudi 16 janvier 2025 à travers un communiqué officiel de la SONAGED, le paiement des salaires de ces derniers a été subitement suspendu.

Un fait que dénonce le collectif des agents de la SONAGED affectés à la Direction générale de l’urbanisme et de l’Architecture (DGUA). Ainsi, le Directeur Général de la SONAGED S.A. Khalifa Ababacar Sarr aurait affirmé qu’en 2022, dans le cadre du programme présidentiel XEYOU NDAW YI, 43 agents auraient été temporairement intégrés à la DGUA. De telles affirmations, nous dit-on, « teintées de sensationnalisme, nuisent à la crédibilité des institutions et des efforts considérables déployés par ces techniciens dans la gestion efficace des affaires publiques ».

De plus, pour apporter davantage de précisions sur cette situation des agents concernés, le collectif d’ajouter : « Nous exhortons Monsieur Directeur général de la SONAGED à adopter une posture plus responsable et à consulter le Directeur Général de l’Urbanisme et de l’Architecture pour obtenir des informations exactes ». Après avoir rappelé que depuis la période allant de mars 2022 à mars 2024, les salaires ont été versés régulièrement aux ayants-droit, le communiqué de préciser que l’actuel Directeur a par la suite décidé, depuis juillet 2024, de suspendre brutalement les salaires sans notification ni préavis.

Par ailleurs, considérant que cette suspension contreviendrait aux articles L.48 et L.56 du Code du Travail sénégalais, constitue une violation manifeste des droits des travailleurs. C’est pourquoi, le collectif prétend que les actions posées par les autorités de la SONAGED sont contradictoires avec le Jub jubal jubanti. « Ces propos, infondés et dilatoires, portent atteinte à la vérité concernant la situation contractuelle des agents. (…) Face à cette situation alarmante, le collectif réaffirme son engagement en faveur d’un dialogue juste et transparent, essentiel pour parvenir à une résolution rapide et équitable », pouvait-on lire dans la note.

Mamadou Sow