Suspension des amicales et maintien du calendrier universitaire : Le collectif des amicales de l’UCAD dénonce une décision « autoritaire »

Dans un communiqué rendu public, le collectif des amicales de l’UCAD dénonce la décision des autorités de suspendre provisoirement les amicales, considérant cela comme une tentative de faire taire les revendications estudiantines et d’étouffer la voix des étudiants. Cette décision est perçue par le collectif comme « un aveu de faiblesse et une preuve que les autorités préfèrent utiliser la force institutionnelle plutôt que de dialoguer ».

Poursuivant, le collectif rappelle que la continuité des activités pédagogiques est impossible sans l’ouverture du campus social, étant donné que la majorité des étudiants n’ont pas de parents à Dakar et ne peuvent pas poursuivre leurs études sans accès au campus.

Par ailleurs, le collectif exige la libération de ses membres détenus et la fin des poursuites contre les étudiants. Il demande également que l’autopsie de l’étudiant Abdoulaye Ba soit remise à sa famille, avec la signature du procureur, pour faire la lumière sur les circonstances de son décès.

Pour finir, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle les étudiants à rester vigilants et à ne pas se laisser distraire par des manœuvres de diversion.

