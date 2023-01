Sweet Beauty : Adji Sarr porte plainte encore

Dans une plainte rendue publique, l’ancienne employée de Sweet Beauté s’adresse au procureur de la république. L’ex-masseuse vise dans sa plainte le chroniqueur Bara Ndiaye, le groupe Walfadjri et son directeur des programmes, M. Moustapha Diop. Elle poursuit le marabout chroniqueur et le journaliste de Walf pour des faits de diffamation, d’atteinte à son honneur, à son image et à la mise en danger de sa vie par le biais des médias.

Seulement, contrairement à sa plainte contre Ousmane Sonko, début février 2021, réputée être technique, bien formulée, sans faute, à même d’être prêtée, par certains, à une robe noire, celle-ci, contre Bara Ndiaye et le groupe Walfadjri, donne l’air que la masseuse s’est voulue appliquée, même si l’on ne lui connaît pas un certain niveau d’études.