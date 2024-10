Système Éducatif Sénégalais: « L’école doit être absolument repensée » Moustapha Guirassy.

Partager Facebook

Le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Guirassy, souhaite rebâtir un nouveau système de l’enseignement avec ses principaux acteurs. En effet, il a présidé, ce samedi 12 octobre, une rencontre avec les inspecteurs généraux de l’Éducation et de la Formation (IGEF). Ainsi , lui et ses acteurs comptent sur de nouvelles relations basées sur un dialogue franc.

Cette réunion de prise de contact de ce Samedi 12 Octobre 2024 entre le ministre de l’éducation Moustapha Guirassy et tous les acteurs de l’éducation a permis à ce dernier d’exprimer son profond respect et sa gratitude envers ces acteurs clés, tout en lançant un vibrant appel à une mobilisation générale pour sauver l’éducation nationale .

A cet occasion, le ministre Moustapha Guirassy n’a pas manqué de reconnaître le rôle fondamental joué par les inspecteurs généraux dans la stabilité et la continuité du système éducatif sénégalais, même dans les moments les plus critiques. « Même sans ministre à la tête du département, le système fonctionnerait parce qu’il y a vous », a-t-il affirmé en évoquant l’indépendance et la solidité de l’appareil éducatif face aux aléas politiques rencontrés au cours de ces dernières années. Il a tenu à saluer l’« expertise », le « professionnalisme » et le « dévouement » de ces femmes et hommes qu’il a qualifiés de « véritables piliers » de l’éducation au Sénégal. Il a confié qu’il avait « tout de suite constaté » leur compétence et leur engagement indéfectible dès sa prise de fonction.

A cet occasion, le ministre est revenu a sur un problème permanent, celui du manque de reconnaissance dont souffrent les inspecteurs de la part des autorités centrales. Moustapha Guirassy a, tout de même, reconnu que les conditions de travail ne sont pas toujours à la hauteur de l’engagement des inspecteurs. « Malgré ce manque de reconnaissance, vous continuez à avancer et à faire avancer les choses », a-t-il dit.

Le ministre est également revenu sur la question de repenser complètement le système éducatif sénégalais. Pour le ministre, la situation actuelle est « extrêmement critique » et nécessite une refonte totale de l’école, qu’il considère comme l’un des seuls leviers capables de redresser la nation. « L’école doit absolument être repensée », a-t-il martelé en insistant sur le fait que l’éducation reste « le seul lieu où l’on peut refabriquer, rebâtir, réparer et préparer les jeunes citoyens de demain ».

Pour réussi cette ministre, le ministre Moustapha Guirassy déclare que cette refonte passe par une remise à plat des fondements du système éducatif, mais également par une communication efficace pour sensibiliser aussi bien les autorités que l’ensemble de la société à l’importance cruciale de l’éducation.

En comparaison, il a déploré le manque de soutien et de moyens alloués à l’éducation au Sénégal et a appelé à une prise de conscience collective. « Il est urgent que l’éducation soit inscrite au rang des priorités nationales », a-t-il martelé.

Le ministre a ainsi exhorté les inspecteurs à prendre part activement à ce « grand processus de réforme » qu’il souhaite engager dans l’immédiat. « Cette réforme ne se fera jamais sans vous », a-t-il déclaré. Il a invité les inspecteurs à assumer pleinement leurs responsabilités et à s’organiser pour participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des changements profonds attendus. Ainsi, il a insisté sur la nécessité de se battre pour que l’éducation retrouve sa place centrale dans le développement du Sénégal et a rappelé que c’est à travers une éducation de qualité que le pays pourra espérer un avenir meilleur. « L’avenir de la nation repose sur vos épaules », a-t-il conclu.