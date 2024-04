Taïwan : Un séisme fait 9 morts et des centaines de blessés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un puissant séisme s’est produit dans l’île ce mercredi, faisant état de neuf morts et plusieurs blessés, a rapporté France 24. Selon le média hexagonal, c’est le séisme le plus puissant qu’ait connu l’île depuis 25 ans.

Un séisme sous-marin de magnitude à 7,4 s’est produit, mercredi 3 avril, près de Taïwan, causant la mort de neuf personnes, selon l’Agence nationale de lutte anti-incendie. Par ailleurs, 821 personnes sont blessées, ajoute-t-elle.

Publicités

Deux immeubles se sont effondrés à Hualien, ville située près de l’épicentre du tremblement de terre le plus puissant à frapper l’île depuis vingt-cinq ans. Des alertes au tsunami ont été émises puis levées à Taïwan, mais aussi au Japon et aux Philippines. Il s’est produit mercredi près des côtes de Taïwan, provoquant une alerte au tsunami dans l’île, tout comme au Japon et aux Philippines, finalement levée.

Un bilan provisoire fait état de neuf morts et plus de 800 blessés a été déclaré par l’agence de Lutte anti-incendie et au moins 26 immeubles se sont effondrés dans la ville de Hualien et 77 personnes sont toujours piégées sous les décombres, selon les pompiers.

Le risque de tsunami est en revanche « largement passé », a annoncé le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis), peu après qu’une alerte a été émise. Des vagues hautes de trois mètres étaient redoutées à Okinawa, île du sud-ouest de l’archipel japonais, mais l’alerte a ensuite été rétrogradée en avertissement. Aux Philippines, la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs, mais l’alerte au tsunami a également été annulée.

Règles de construction strictes

Le séisme a eu lieu tout près de la côte est de Taïwan, peu avant 8 heures locales (2 heures à Paris). Sa magnitude a été estimée à 7,5 par l’Agence météorologique japonaise (JMA), à 7,4 par l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS) et à 7,2 par l’Agence météorologique taïwanaise (CWA). Il a eu lieu à faible profondeur, selon ces organismes. Plusieurs répliques se sont succédé dans la même zone.