Tamba: Le commissaire est mort

La région de Tambacounda a perdu son chef de la sécurité publique. Alité depuis quelques jours, le commissaire central de Police, Ousmane Diédhiou, est décédé hier à l’hôpital régional de Tambacounda où il était interné. L’information a été donnée par le gouverneur Oumar Mamadou Baldé lors d’une rencontre qu’il présidait. Le défunt a été installé à Tambacounda au mois de mai 2020. La police nationale perd un officier rompu à la tâche. Commissaire Ousmane Diédhiou a roulé sa bosse dans plusieurs services de la police. Affecté l’année dernière à Tambacounda, il a eu à commander les commissariats de police de Ndorong, de Mbacké, de Kolda et de Diourbel. Il a servi aussi à la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des Investigations criminelles (DIC) et à la Brigade de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BLPC).