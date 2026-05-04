Tambacounda : l’ouragan Mouramani Kaba Diakité déferle sur le Sénégal oriental

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Dans une dynamique de reconquête territoriale et de consolidation démocratique, le Secrétaire Général Adjoint du PASTEF, l’Honorable Mouramani Kaba Diakité, mène depuis deux mois une tournée marathon sans précédent dans le département de Tambacounda. Porté par l’héritage de son défunt père, l’illustre Kabiné Kaba Diakité, cet homme issu d’une lignée profondément politique puise sa force dans les traditions du terroir pour porter la vision du Président Ousmane Sonko et préparer les victoires de demain.

Le député a entamé son périple à Netteboulou, où la ferveur populaire a immédiatement donné le ton. « Ici, à Ségou Coura, je ne vois pas seulement des militants, je vois une famille qui a soif de dignité et de services de base comme l’eau et l’électricité », a-t-il déclaré face à une foule enthousiaste lors de l’inspection des installations solaires du village. En franchissant les portes de Missirah, il a insisté sur l’urgence du fichier électoral : « Il est inadmissible qu’une si grande partie de notre jeunesse soit absente des listes ; posséder une carte d’identité permet d’exister administrativement, mais posséder une carte d’électeur, c’est décider de l’avenir du Sénégal. »



À Dialacoto, l’émotion était palpable lorsque les notables ont rappelé le souvenir de son père. Très ancré dans les coutumes, l’Honorable Diakité a répondu avec humilité : « Je marche dans les pas de mon père, Kabiné Kaba Diakité, avec le même amour pour cette terre, mais avec une mission nouvelle : celle de la transformation systémique. » Lors de son passage à Koussanar et Maka, il a martelé sa position sur la cohésion au sommet de l’État : « Le projet est plus grand que les individus. Entre le Président Diomaye et le Premier Ministre Sonko, il n’y a pas de camp, il n’y a que l’unité sacrée pour le peuple. Toute tentative de division se heurtera à notre loyauté. »

Dans les quartiers de la commune, notamment à Plateau Afia II, le discours s’est fait plus précis sur les ambitions locales. Entre deux remises de moustiquaires et des échanges avec les écoles de football, le député a clairement affiché ses intentions pour 2027. « La mairie de Tambacounda doit redevenir le moteur de la région ; j’ai l’ambition de briguer le suffrage des Tambacoundois aux prochaines élections municipales et départementales pour transformer cette ville carrefour en un pôle d’excellence », a-t-il affirmé sous les acclamations.

Cette tournée prouve que la « méthode Diakité » ne laisse personne de côté. En suivant les directives de massification et de structuration du parti, Mouramani Kaba Diakité s’impose comme la figure de proue incontournable du Sénégal oriental. Pour lui, l’avenir du PASTEF repose sur une discipline de fer : « Nos directives sont claires : présence sur le terrain, inscription massive des jeunes et refus des querelles de positionnement. C’est ainsi que nous bâtirons le Sénégal de 2030. »