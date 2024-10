Taux de chômage élevé au Senegal: Les jeunes face la dégradation de l’emploi

Partager Facebook

Le Sénégal est en proie à des défis économiques croissants, notamment une dégradation de l’emploi qui affecte particulièrement les jeunes. Avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, le pays est confronté à un paradoxe (Taux de chômage) : une jeunesse dynamique et instruite, mais qui peine à trouver des opportunités d’emploi.

Depuis plusieurs années, le Sénégal connaît une croissance économique significative. Cependant, cette croissance ne se traduit pas nécessairement par une augmentation d’emplois de qualité. Le taux de chômage chez les jeunes reste alarmant, atteignant des propositions inquiétantes.

Les secteurs informels, souvent précaires, représentent une part importante de l’économie, laissant de nombreux jeunes dans l’incertitude. La majorité des jeunes interrogée estiment que le marché de l’emploi s’est détérioré au cours des dernières années. Le manque d’opportunités d’emploi fait partie des raisons évoquées. Beaucoup pointent du doigt la saturation du marché et la difficulté d’accéder à des postes adaptés à leur niveau de qualification.

Les employeurs préfèrent de loin les candidats ayant de l’expérience, rendant difficile l’accès au marché de l’emploi pour les nouveaux diplômés. La dégradation de l’emploi a un impact psychologique significatif. Près de 40 % des répondants signalent des niveaux élevés d’anxiété liés à leur situation professionnelle. La plupart se dit pessimiste quant à leur capacité à construire une carrière stable. Malgré ces défis, les jeunes sénégalais restent déterminés à trouver des solutions.

Pour illustrer ces résultats, des jeunes sénégalais ont témoigné dans ce sens. Aïssatou Badji, jeune femme de 24 ans, est diplômée en gestion : « J’ai envoyé des dizaines de candidatures, mais je n’ai reçu que des réponses négatives. Je pense à lancer ma propre entreprise de vente en ligne « , a-t-elle fait savoir. Moussa Ndiaye, âgé de 30 ans, est un ingénieur, lui aussi se trouve dans la même situation: « j’ai un bon diplôme, mais les employeurs veulent des années d’expérience. C’est frustrant, car je suis prêt à travailler dur « , se désole-t-il.

Les jeunes Sénégalais aspirent à des emplois qui correspondent à leurs qualifications et à leurs ambitions. Beaucoup d’entre eux ont fait des études supérieures, espérant avoir un travail décent. Cependant, la réalité est souvent décevante. Fatoumata Sarr, étudiante en gestion, partage son expérience : « J’ai obtenu mon diplôme depuis longtemps, mais je n’arrive même pas à décrocher un stage. C’est décourageant », a-t-elle soutenu.

Face à ce constat, de plus en plus de jeunes se tournent vers l’entrepreneuriat. Le gouvernement sénégalais et diverses organisations non gouvernementales proposent des programmes de formation et de financement pour encourager cette dynamique. Alioune Ndiaye, jeune entrepreneur, témoigne dans ce sens : « créer mon entreprise a été un défi, mais c’est aussi une chance de ne pas dépendre d’un emploi traditionnel. Je veux créer des opportunités pour d’autres « , a-t-il confié.

La dégradation de l’emploi au Sénégal est une réalité qui touche profondément les jeunes. Bien que confrontés à des défis considérables, ces derniers font preuve de résilience et d’innovation. Il est essentiel que les décideurs politiques, les entreprises et la société civile collaborent pour créer un environnement favorable à l’emploi des jeunes, en favorisant l’entrepreneuriat et en adaptant le système éducatif aux besoins du marché.

Fatou Ba