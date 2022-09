Taxes minières : l’Etat a reçu 24 milliards FCFA

Le Bureau opérationnel de suivi (BOS) du PSE a lancé hier, lundi, les travaux du «Hub minier régional». Au cours de la rencontre, le président de la Chambres des mines, Daour Dieng, a indiqué que «le secteur minier figure parmi les six secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement pour porter la croissance du pays à 7% d’ici à 2035».

Et c’est bien parti. Daour Dieng, repris par Enquête, a révélé qu’en 2020, les sociétés minières ont versé plus 24 milliards de francs CFA de redevance à l’Etat. Globalement, souligne le président de la Chambre des mines, leur contribution au PIB se situe en 2020 à 162 milliards, soit une hausse de plus de 30 milliards par rapport à 2019.