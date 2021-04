Tchad : l’Union Africaine appelle à la restauration d’un régime civil

Très attendue depuis la prise du pouvoir au Tchad par les militaires après le décès du Maréchal, président Idris Itno, l’Union africaine, est enfin sortie de son silence.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le conseil de paix et de sécurité de l’organisation a fait part de sa ‘’grave préoccupation’ ’quant à l’instauration d’un conseil militaire au Tchad, présidé par le général Mahamat Déby, 37 ans, fils de son père. Le conseil appelle les forces de sécurité tchadiennes “à respecter le mandat et l’ordre constitutionnel, à s’engager rapidement dans un processus de restauration de l’ordre constitutionnel et de transfert du pouvoir politique aux autorités civiles.”

L’Union africaine a demandé par ailleurs à la Commission de l’UA de constituer rapidement une mission d’enquête de haut niveau” au Tchad, sans en dévoiler l’objectif.

Des langues commençaient à se délier sur ce que l’on appelait déjà, l’inertie de l’Union Africaine face au coup d’Etat des militaires Tchadiens aux antipodes des dispositions constitutionnelles. Reste à savoir si l’UA dispose d’une carte coercitive à même de contraindre la gente Tchadienne à faire volte-face..