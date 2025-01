Partager Facebook

Les capacités de l’intelligence artificielle inquiètent. Mais la technologie fait peser une autre menace sur l’humanité. Une menace tout aussi existentielle pour laquelle les entreprises technologiques devraient être tenues pour responsables.

Au fil des mois, les mises en garde se succèdent. Des experts s’inquiètent des risques que l’intelligence artificielle fait courir à notre société et à l’humanité tout entière. Plus exactement, des risques qu’un usage malintentionné de cette technologie pourrait nous faire courir. Des scientifiques questionnent aussi les impacts sur le climat et la ressource en eau – de l’intelligence artificielle. Ils soulignent que la multiplication des data centers qui la nourrissent pourrait mettre en péril les efforts déployés par ailleurs pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre.

L’intelligence artificielle pollue l’air que nous respirons

Et aujourd’hui, des chercheurs de l’université de Californie à Riverside (États-Unis) attirent l’attention sur un autre effet non souhaité de notre fascination pour l’intelligence artificielle. Car le nombre croissant de data centers dans le monde ne fait pas que faire grimper les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) du secteur. Il est aussi à l’origine d’une pollution atmosphérique qui devrait provoquer jusqu’à 1 300 décès prématurés par an d’ici 2030 aux États-Unis.

En cause, des centrales électriques et des générateurs de secours qui restent alimentés par des combustibles fossiles émettant des particules fines et d’autres polluants comme les oxydes d’azote. Pas seulement dans leur environnement immédiat.

L’intelligence artificielle pèse sur la santé publique Les chercheurs montrent aussi que la production d’électricité nécessaire à former une intelligence artificielle produit une pollution atmosphérique équivalente à plus de 10 000 allers-retours en voiture entre Los Angeles et New York. D’ici 2030, le fardeau de la technologie sur la santé publique devrait ainsi être deux fois plus élevé que celui de l’industrie sidérurgique et rivaliser avec celui de toutes les voitures, bus et camions de Californie. Autant de raisons qui font dire aux chercheurs que les entreprises technologiques devraient être tenues pour responsables de la charge sanitaire qu’elles représentent.