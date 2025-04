Tensions dans les universités: La Direction des Bourses et le Crous de Thies signent une convention de partenariat 

Partager Facebook

La Direction des Bourses et le Centre des Œuvres Universitaires Sociales de Thiès ont signé une convention de partenariat. L’objectif est d’établir une antenne régionale de ladite direction au sein de cette cité universitaire.

Pour faire face aux nombreuses tensions dans les universités liées à la gestion des bourses, la Direction des Bourses et le Centre des Œuvres Universitaires Sociales de Thiès ont signé une convention de partenariat. Selon le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, cette initiative s’inscrit parfaitement dans la dynamique encouragée par le Président de la République aspirant à une année académique sereine, productive et sans perturbations.

« L’expérience nous montre que de nombreuses tensions dans nos universités sont liées à la gestion des bourses. Conscients de cette réalité, nous avons jugé essentiel de rapprocher les services de la Direction des Bourses des principaux bénéficiaires, les étudiants », dit-il. Et de poursuivre : » L’installation de cette antenne à Thiès poursuit deux objectifs à savoir améliorer la communication en coopération avec le CROUS et d’offrir aux étudiants un espace de dialogue direct avec l’administration pour une meilleure gestion de leurs préoccupations ».

A l’en croire, ce dispositif aidera à réduire considérablement les déplacements vers Dakar, souvent coûteux et peu commodes pour les impératifs académiques des étudiants. « Il renforcera également l’efficacité administrative et consolidera la confiance entre l’État et sa jeunesse universitaire. De plus, cette collaboration renouvelée avec les centres des œuvres universitaires sociales s’inscrit dans une logique de convergence et de mutualisation des efforts, autour du programme « œuvre sociale » soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation », fait-il savoir. Il s’agit pour lui, d’un outil stratégique au service d’une politique publique visant la justice sociale, l’équité et l’efficience.

« Par cette action, la Direction des Bourses réaffirme son engagement à promouvoir un service public moderne et de proximité, au service de tous les étudiants du Sénégal, sans distinction. Notre ambition est claire, permettre à chaque étudiant, où qu’il soit, d’accéder à des informations fiables, à un service réactif, et à une assistance constante », laisse-t-il entendre.