Ter : Les tarifs jugés exorbitants par des Sénégalais

Le Train express régional a finalement débuté ses rotations ce 27 décembre. Un moyen de transport qui, selon des usagers, ne répond pas à leurs attentes du fait de la cherté des tarifs.

Financé à hauteur de 650 milliards, le Train express régional rallie Dakar-Thiaroye pour un prix de 500 FCFA ; Dakar-Rufisque à 1000 FCFA et Dakar-Diamniadio à 1500 fcfa. Des prix qui sont chers aux yeux de certains Sénégalais, malgré le confort, la sécurité et l’absence d’embouteillage. Les futurs passagers se disent insatisfaits et comptent se focaliser sur des cars rapides, Ndiaga Ndiaye et autres bus tata qui sont moins chers.

Fatou Ndiaye, vendeuse de poisson trouvée au marché Tilène : « Le train express régional n’est pas à la portée de tous. Car, toute personne disposant de certaines marchandises, comme les poissons, les poissons fumés, du bois, ne sont pas autorisées à voyager à bord. Chaque jour, je quitte Thiaroye pour amener mes marchandises au marché. Je trouve plus bénéfique et accessible les cars Ndiaga Ndiaye et les bus Tata. Car, les prix sont abordables et nous permettront d’épargner nos bénéfices au quotidien, même si le train offre plus de confort et de sécurité . »

Mbaye L. Mbengue, lui attend l’élargissement du Ter vers les régions pour que tout le Sénégal puisse bénéficier de la révolution du secteur des transports en commun. « J’espère que ce TER a été bien mûri et qu’il marquera une avancée dans le transport public jusqu’au-delà de Dakar », dit-il. En revanche, compte tenu du pouvoir d’achat de bon nombre de Sénégalais, notre interlocuteur trouve les prix excessivement chers. « En plus du mode d’opération qui laisse à désirer, je ne pense pas que ça va changer beaucoup de choses, vu que l’argument qui a été brandi depuis le début est très biaisé. Pour aller à la gare, il faudra toujours trouver un moyen de transport et on sera obligé de patienter. Ce qui ne répond pas à l’élimination des bouchons », argue notre interlocuteur.

Selon lui, ce TER sera bénéfique pour ceux qui ont des revenus mensuels assez élevés.

Khokhane Ndong, un journaliste, n’est pas du même avis que ses prédécesseurs. « Le train express régional est un très bon projet car avec le confort, la rapidité et l’absence d’embouteillage, cela permettra de désengorger Dakar. J’ai testé l’efficacité du train qui relie Dakar et Diamniadio en 19 minutes, c’est un projet à encourager voire le prolonger jusqu’à Thiès ainsi que les autres régions du pays. Pour les bagages, il est tout à fait normal de poser des restrictions pour éviter de salir le train et les odeurs nauséabondes. Donc on doit tous les emballer », avertit le journaliste.

