Thiès: Mort mystérieuse d’un militaire, suite à une hypoglycémie.

Selon “Libération”, un militaire est mort à Thiès, de façon très nébuleuse, suite à une hypoglycémie. Un militaire répondant au nom de M. Diouf, est mort dans des conditions troubles. Il était en formation de qualification d’armes (FQA) à la base militaire, selon le journal “Libération”.

Le militaire répondant au nom de M. Diouf, est mort suite à une hypoglycémie. Il était en formation de qualification d’armes (FQA) à la base militaire, selon le journal “Libération “, il est décédé dans des conditions troubles. Il est décédé à l’infirmerie de la Zone 7 de Thiès, où il était hospitalisé suite à une hypoglycémie.

L’hypoglycémie est un faible taux de sucre, la principale source d’énergie du corps.

Les symptômes possibles sont un état de confusion mentale, des palpitations cardiaques, des tremblements et une anxiété.Cette maladie peut être traitée en consommant des aliments ou des boissons riches en sucre, comme le jus d’orange ou les sodas ordinaires. Des médicaments peuvent également être prescrits pour augmenter le taux de sucre dans le sang. En outre, il est important que le médecin identifie et traite la cause sous-jacente.