Togo: Une nouvelle Constitution votée

Le texte, voté le 25 mars dernier, a été passé en deuxième lecture vendredi 19 avril sur demande du président de la République, Faure Gnassingbé. Après la modification de quelques articles, le texte qui change le régime togolais, le faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix.

Un vote avec 87 voix pour, zéro contre. En principe, dès la promulgation du texte – le président Gnassingbé a quinze jours à partir du vote de ce vendredi soir pour le faire -, le Togo passe à une cinquième République. Cette nouvelle Constitution supprime l’élection présidentielle au suffrage direct. Autrement dit, les citoyens ne choisiront plus directement le chef de l’État. Ce sont désormais les parlementaires qui éliront le président de la République pour un mandat de quatre ans.

Le président du conseil des ministres – sorte de Premier ministre qui aura la réalité du pouvoir – sera choisi dans le parti majoritaire. Et son mandat sera lié à celui des députés et des sénateurs, qui est de six ans.

Le commissaire du gouvernement Pacôme Adjourouvi s’est félicité « de l’esprit citoyen qui a prévalu lors de ce processus de révision ».