Top Infos Rewmi du 03 02 2022: Un accident d’une rare violence s’est produit, ce mercredi matin, à Allou Kagne, entre Pout et Thiès…Une horrible affaire de mœurs secoue Touba Fall. Un adolescent de 14 ans a violé un bébé de sexe féminin âgé seulement de 2 ans…

COVID 19

La baisse progressive des cas de Covid-19 notée ces derniers jours se poursuit. Hier, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont comptabilisé 34 nouvelles contaminations au coronavirus, sur 1 392 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 2,44 %. Il s’agit d’un cas contact suivi et de 33 autres issus de la transmission communautaire localisés à Dakar (15) et dans les régions (17). Par ailleurs, 288 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 11 malades en réanimation étaient encore pris en charge dans les structures dédiées. Toutefois, aucun décès n’a été signalé.

Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85 072 cas dont 80 897 guéris, 1 949 décès et 2 225 patients sous traitement. Concernant le point sur la vaccination, on note que 1 396 982 personnes ont au moins reçu une dose, près d’un an après le lancement des opérations, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les services de ce département recommandent le respect strict des mesures barrières, pour éviter tout risque de contamination individuelle ou collective.

Nouveau variant

Un nouveau sous-variant du Covid a été découvert au Sénégal. C’est le professeur Souleymane Mboup qui a fait une révélation. Selon le président-fondateur de l’institut de Recherche en Santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), celui-ci a séquencé au moins quatre cas du sous-variant BA.2, ces deux dernières semaines, sans donner de précision sur leurs porteurs. Son institut fait chaque semaine des séries de séquences qui leur permettent d’avoir des informations presque en temps réel sur le variant Omicron. A ce titre, Pr. Mboup invite les Sénégalais à ne pas baisser la garde sous prétexte qu’il y a une baisse des contaminations. Au Danemark où il est apparu pour la première fois courant décembre, le sous-variant appelé aussi omicron 2.0 aurait dépassé l’Omicron. Il rappelle aussi qu’il a pris le dessus sur Omicron dans d’autres pays comme les Philippines, Népal, le Qatar et Inde.

Accident

Un accident d’une rare violence s’est produit, ce mercredi matin, à Allou Kagne, entre Pout et Thiès, sur la route nationale. Bilan : au moins deux morts et des blessés. Selon des informations reçues, c’est un véhicule particulier qui a heurté une moto avant de se renverser. D’ailleurs, un témoin de l’accident rapporte que le capot du véhicule en question s’est ouvert. Affolé, le conducteur a perdu le contrôle. Les corps sans vie et les blessés sont tous acheminés par les sapeurs-pompiers à l’hôpital régional de Thiès. La gendarmerie, qui a procédé au constat d’usage, a également ouvert une enquête.

Découverte macabre

Une fillette du nom de L. Ba âgée de 6 ans a été retrouvée morte, au village de Kantoraly, à 7 km de Firgui (département de Nioro). Le corps a été trouvé complètement calciné. Elle a été tuée par un feu de broussailles non loin dudit village. Interpellés, les sapeurs-pompiers du centre secondaire d’incendie de Nioro se sont vite déportés sur les lieux. Après constat et sur ordre du procureur, la victime a été finalement inhumée sur place.

Viol d’un bébé de 2 ans

Une horrible affaire de mœurs secoue Touba Fall. Un adolescent de 14 ans a violé un bébé de sexe féminin âgé seulement de 2 ans. Le mis en cause a été arrêté et déféré au parquet hier. La fillette, grièvement blessée, d’après Seneweb, a été acheminée au niveau d’une structure sanitaire de Touba, avant d’être référée à l’hôpital Matlaboul Fawzeiny.. Entendu sur procès-verbal, l’adolescent de 14 ans a reconnu sans ambages avoir couché avec la gamine.

Electrocution

Une vingtaine de personnes, en majorité des vendeuses au marché Matadi Kibala, (23 femmes et deux hommes) dans la partie Ouest de la ville de Kinshasa, sont mortes électrocutées, ce mercredi 2 février, à la suite de la coupure d’un câble électrique à haute tension de la Société nationale d’électricité (SNEL). Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir quelques corps, les troncs sur les étals et les membres inférieurs dans de l’eau boueuse qui arrive près des genoux des curieux venus voir ce qui s’était passé. Le drame s’est produit pendant qu’une pluie diluvienne s’abattait ce matin dans la capitale.

Procès Sankara

Reprise du procès Sankara à Ouagadougou après une interruption de deux jours à la demande des parties civiles en raison de la suspension de la Constitution. Son rétablissement a permis la réouverture des débats. Dans le box, 12 accusés poursuivis pour l’assassinat de Thomas Sankara et d’une douzaine d’autres personnes. Ce sont les plaidoiries qui ont commencé hier mercredi matin. Pour la reprise, Me Ferdinand Nzepa, avocat de Mariam Sankara, a ouvert ces plaidoiries ce mercredi matin, déplorant encore une fois que l’ancien président Blaise Compaoré, qu’il accuse d’être le commanditaire, ne soit pas dans le box. « On aurait aimé qu’au soir de sa vie, il vienne faire face à son destin. Il a préféré la fuite ».