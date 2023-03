Top Infos Rewmi du 03 03 2023: C’est aux environs de 9H15mn, ce jeudi, qu’un accident impliquant un véhicule de l’armée sénégalaise s’est produit à Noumoufoukha, localité située dans la commune de Madina Baffé…Le gouvernement du Sénégal a mis en vigueur la mesure sur la baisse du loyer hier mercredi lors du conseil de ministres décentralisé à Sédhiou….Oubliant sans doute qu’il était recherché pour association de malfaiteurs et cambriolages multiples, ce malfaiteur, en compagnie de son compère…

Baisse du loyer



Le gouvernement du Sénégal a mis en vigueur la mesure sur la baisse du loyer hier mercredi lors du conseil de ministres décentralisé à Sédhiou. Sur ce, le président du Commission nationale de régulation des loyers des Baux à usage d’habitation (CONAREL) Momar Ndao, s’engage à ce que les bailleurs appliquent les textes. « Le décret est pris depuis le 24 février 2023. C’est déjà acté par le conseil des ministres. La mesure est effective, donc les bailleurs n’ont qu’à appliquer les textes », a dit M. Ndao, nommé par le président Macky Sall en conseil des ministres. « Nous allons commencer immédiatement. Le travail n’attend pas. On va donner les numéros à contacter et tous les différents éléments qui permettent de saisir la commission », a-t-il promis. « Ceux qui ne respectent pas les textes seront sous le coup de la loi de 1981 sur la hausse illicite des loyers et ils risquent une peine de prison et une peine d’amende » a menacé celui qui occupait jusque-là le poste de Conseiller technique à la présidence de la République.

Accident tragique d’un véhicule de l’armée



C’est aux environs de 9H15mn, ce jeudi, qu’un accident impliquant un véhicule de l’armée sénégalaise s’est produit à Noumoufoukha, localité située dans la commune de Madina Baffé dans l’arrondissement de Bembou, département de Saraya. C’est le deuxième véhicule du convoi militaire en partance pour Guémédji pour une relève qui a dérapé à hauteur du virage de Noumoufoukha et a heurté de plein fouet un panneau de signalisation avant de faire plusieurs tonneaux et se renverser. Le bilan est lourd. Il fait état d’un mort et de sept blessés dont trois qui sont dans un état grave et qui ont été transférés d’urgence à Kédougou. Quatre autres blessés ont subi des traumatismes crânio-encéphaliques qui nécessitent les services d’un scanner. Ces militaires du quatrième bataillon d’infanterie du camp Fodé Ba de Kédougou se rendaient à Guemadji pour une relève qui était en position dans cette zone. Après l’accident et grâce au concours de la société IAM GOLD qui intervient dans la zone, les victimes ont été évacuées d’urgence au centre de santé de Saraya et les trois blessés graves à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou pour les premiers soins. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont déployés sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête a, également, été ouverte.

MC Niass prend le chemin de l’exil



Le guide religieux Baye Mbaye MC a quitté le Sénégal. Il est est actuellement aux États Unis. En effet, se disant « menacé », le fils cadet de Mawlana cheikh Ibrahima Niass a fui son pays d’origine pour trouver refuge au pays de l’Oncle Sam. Le marabout de Adji Sarr estime que sa « vie est en danger au Sénégal ». Et pour cause, la divulgation des enregistrements audios de ses conversations avec celle qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort. « Je n’étais plus en sécurité chez moi, il y a des gens qui essaient de m’intimider et c’est pour cela que j’ai fui mon pays… »; déclare le marabout exilé à environ 8.277km du Sénégal.

Agression d’une élève par quatre bandits



Une élève a été victime d’une agression sur le chemin de l’école. B. D. a été attaquée à Yeumbeul par quatre malfaiteurs à bord d’une charrette qui lui ont pris son téléphone portable. Mais grâce aux appels au secours de la victime, l’un des bandits a été interpellé et embarqué dans les locaux du commissariat de Yeumbeul-Comico. Les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont découvert le téléphone portable de la victime par-devers O. Ciss, après une fouille corporelle. Ainsi, cet indélicat charretier de 21 ans a été placé en garde à vue.

Poursuivant leurs investigations, les limiers de Comico ont réussi à mettre la main sur un autre membre du gang d’agresseurs. Il s’agit du charretier P. Ndiaye, selon des sources proches du parquet. Soumis à un interrogatoire serré, le duo incriminé s’est mis à table avant de balancer l’identité de leurs deux compères en cavale. Au terme de l’enquête, les deux agresseurs tous deux âgés de 21 ans ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour vol commis la nuit avec violence et moyen de locomotion.

Un cambrioleur arrêté après 2 ans de cavale



Oubliant sans doute qu’il était recherché pour association de malfaiteurs et cambriolages multiples, ce malfaiteur, en compagnie de son compère, avait quitté Dagana pour se rendre à Richard-Toll. Arrivé à destination, le duo a volé trois chèvres avant de les égorger dans le bâtiment inachevé. Puis, les voleurs ont mis les morceaux de viande butin dans des sacs. Mais ils seront surpris par le propriétaire légitime des caprins. Les voleurs ont tenté de fuir à bord d’une moto-Jakarta. Manque de bol, le conducteur A. F. sera interpellé à la suite de la chute de la moto. Plus chanceux, son acolyte a réussi à s’échapper.

Un cambrioleur arrêté après 2 ans de cavale (Suite)



Informés des faits, les policiers du commissariat urbain de Richard-Toll se sont déployés, aussitôt, au quartier Khouma. Arrêté pour vol de bétail et abattage clandestin, A. F. a vu son dossier se corser. Après investigations, les hommes du commissaire Demba Ngagne Tine ont formellement identifié ce cambrioleur en série, qui était activement recherché depuis 2021. Selon notre source, trois de ses compères étaient déjà placés sous mandat de dépôt à la prison de Saint-Louis pour les mêmes faits. Au terme de l’enquête diligentée par la police de Richard-Toll, ce cambrioleur notoire, impliqué dans une affaire de vol de bétail et d’abattage clandestin, a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.