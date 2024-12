Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 04/12/2024: Une rare pluie hors saison arrose Dakar…Migration irrégulière…Lutte contre le vol de bétail…Affaire de la bousculade dans un stade en Guinée…

Migration irrégulière

121 personnes, dont huit mineurs, ont été secourues, dans la matinée de ce mardi 03 décembre 2024, à bord d’une pirogue à l’approche d’El Hierro. Au départ, 9 femmes et un nourrisson ont été décomptés du lot. Mais finalement, il est question, selon l’agence gouvernementale, de 7 femmes et 8 enfants. Elle vient de la Mauritanie. Et c’est le Salvamento Marítimo qui l’a secouru. La pirogue, arrivée aujourd’hui mardi 03 décembre 2024, avait à bord 121 personnes dont sept femmes et huit mineurs. Les premières informations parlaient de 9 femmes et d’un nourrisson. Mais l’agence gouvernementale a pu donner le décompte final. La pirogue se trouvait à neuf kilomètres d’El Hierro et les sauveteurs ont transporté les migrants à bord du Salvamar Adhara jusqu’au quai de La Restinga.

Migration irrégulière (suite)

Aucune de ces personnes n’a eu besoin d’être transportée à l’hôpital insulaire Virgen de los Reyes pour recevoir des soins médicaux. Selon les informations recueillies par Efe auprès des services de santé et d’urgence, le cayuco est parti il y a quatre jours de la capitale mauritanienne, Nouakchott. À bord se trouvaient des personnes de dix nationalités différentes : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Guinée-Conakry, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Comores et Pakistan. Un autre parcours commence pour ces migrants qui seront transférés au Centre d’accueil temporaire des étrangers (CATE), dans le village de San Andrés, municipalité de Valverde, où ils seront pris en charge par des membres du collectif d’ONG « Corazón naranja – Ebrima Sonko » et resteront sous la garde de la police jusqu’à ce qu’ils soient transférés vers d’autres ressources en dehors de l’île.

Une rare pluie hors saison arrose Dakar

De fines gouttes de pluie ont arrosé la capitale sénégalaise hier après-midi. Une pluie hors saison qui surprend plus d’un. Cependant, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans son bulletin prévisionnel à courte échéance du 3 au 6 décembre 2024, publié ce mardi, a informé que « la fraîcheur nocturne et matinale sera de plus en plus marquée, surtout dans les régions du Nord-ouest et du Centre-ouest, où les températures pourraient descendre jusqu’à 20°C ». En plus, sur cette partie du pays, les services de l’Anacim alerte sur une forte suspension de poussière qui va affecter les visibilités.

Affaire de la bousculade dans un stade en Guinée

Différentes organisations guinéennes ont indiqué mardi que le nombre de supporteurs de foot, tués dimanche dans une bousculade dans le sud-est du pays, était probablement très supérieur aux 56 morts annoncés par le gouvernement. « On estime aujourd’hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, (le nombre de ceux) qui ont trouvé la mort au stade du 3-Avril de N’Zérékoré », a dit un collectif d’organisations de défense des droits humains dans une déclaration lue publiquement à N’Zérékoré. Le collectif dit se fonder sur des informations recueillies à l’hôpital, auprès de témoins, auprès de parents de victimes, dans les mosquées et les églises, auprès des chefs de quartiers où ont lieu les inhumations et dans la presse. Des dizaines de personnes sont mortes dimanche dans un mouvement de foule provoqué, selon de nombreux témoignages, par des protestations contre des décisions arbitrales, un envahissement du terrain et l’intervention des forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogènes. Le gouvernement, dominé par les militaires au pouvoir depuis 2021, a rapporté un bilan provisoire de 56 morts.

Affaire de la bousculade dans un stade en Guinée (suite)

Des médecins ont suggéré dès dimanche auprès de l’AFP un bilan encore plus lourd. Les Forces vives de Guinée, collectif de partis et d’organisations d’opposition, a indiqué pour sa part dans un communiqué que la poussée avait causé la mort d’une « centaine de personnes ». Une organisation de Guinéens de l’étranger, le Conseil supérieur de la diaspora, a évoqué dans un communiqué « 300 morts, des jeunes et des adolescents pour la plupart, et des centaines de blessés, certains grièvement ».

Un haut responsable du système sanitaire dans la région, joint par l’AFP et tenant à rester anonyme pour ne pas s’exprimer à la place des officiels, s’en est tenu au chiffre du gouvernement. « On raconte n’importe quoi », a-t-il dit des chiffres avancés par ailleurs. Etablir le bilan de tels drames est toujours aléatoire en Guinée en raison de l’absence d’une information centralisée et d’une opacité, délibérée ou non.

Lutte contre le vol de bétail

Le représentant-résidant de la FAO à Dakar, Lionel Gbaguidi, préconise l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour lutter contre le vol de bétail. ‘’Je vous invite à approfondir vos réflexions, sur le rôle des technologies modernes qui, sans être exhaustifs, peuvent concerner l’usage des drones, des systèmes RFID et GPS sur les animaux qui peuvent améliorer la sécurité des investissements des éleveurs et des élevages’’, a dit M. Gbaguidi. Il s’adressait, mardi, aux participants d’un atelier de deux jours sur le thème : ‘’L’élevage face à la problématique du vol de bétail en Afrique de l’Ouest : quelles solutions pour une prévention et une lutte efficaces ?’’.

Cette rencontre organisée par la FAO regroupe des professionnels du Sénégal et du Mali ainsi que des universitaires et administratifs dans le secteur de l’élevage des deux pays. Selon lui, ‘’l’usage de ces instruments technologiques permet une surveillance en temps réel et continu ainsi qu’une capacité d’anticipation du vol et de réaction rapide en cas d’incident.’’ Il a ensuite plaidé pour que les Etats appuient les initiatives de la FAO mais aussi la revue ou la mise à niveau de la législation nationale sur l’intégration des technologies connectées dans les systèmes nationaux d’identification et de traçabilité du bétail.

Lutte contre le vol de bétail (Bis)

L’enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger, le professeur Ousmane Thiaré avait auparavant signalé qu’un de leurs étudiants avait consacré sa thèse au vol de bétail en suggérant l’utilisation d’un collier conçu pour surveiller les animaux. La lutte contre ce fléau qui peut entrainer des conflits graves entre voisins passe par la vulgarisation de ces techniques basées sur l’utilisation de l’informatique, a dit le Pr Thiaré affichant la volonté de l’UGB d’accompagner toute politique allant dans ce sens.

Dans ce sillage, Astou Fall, conseillère technique et coordonnatrice de la cellule contre le vol de bétail au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l’Elevage a invité les universités à accompagner les professionnels à trouver des solutions innovantes dans la lutte contre ce fléau. Selon elle, les start up sénégalais ainsi que les universités peuvent aider à atténuer les pertes engendrées par ce fléau transfrontalier. L’objectif de cette rencontre est de partager les connaissances sur les problématiques et les solutions liées au vol de bétail en Afrique de l’Ouest et au Sahel dans un contexte global d »’Une Seule Santé », de »changement climatique » et d’insécurité sous-régionale. Mme Ndéye Fatou Ndiaye, de l’association des bouchers de Saint-Louis et Evarist Basséne directeur régional de l’élevage ainsi que des professionnels du Mali ont pris part à cet atelier.