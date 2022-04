Top Infos Rewmi du 05 04 2022: Un drame s’est produit à Mbour, plus précisément au niveau du quartier Bay Deuk 2…Dans des enregistrements largement partagés sur les réseaux sociaux, une voix qui serait celle de Mamour Diallo, l’ancien directeur des Domaines, sermonne et conseille Adji Sarr, l’accusatrice d’Ousmane Sonko…

Audio fuitées

Dans des enregistrements largement partagés sur les réseaux sociaux, une voix qui serait celle de Mamour Diallo, l’ancien directeur des Domaines, sermonne et conseille Adji Sarr, l’accusatrice d’Ousmane Sonko (voir par ailleurs). A ce stade, aucune des parties concernées n’a démenti l’authenticité de ces audios, évoqués pour la première fois par Mc Niasse. Ce dernier a d’ailleurs indiqué être à la disposition de la justice pour de plus amples informations. En attendant les réactions des différentes parties, ce fait intervient alors que l’audition dans le fond du leader de Pastef est toujours attendue. En effet, comme l’avait révélé Ousmane Sonko, ses conseils ont proposé au doyen des juges, la date du 6 avril, pour une audition dans le fond. Mais, jusqu’au moment où nous mettions sous presse, aucune convocation formelle n’a été adressée au leader de Pastef, selon des sources sûres. « Nous attendons, peut-être en début de semaine », renseigne un des avocats du leader de Pastef. Pour rappel, Ndèye Khady Ndiaye, qui a fait une déposition à décharge, a été déjà entendue dans le fond du dossier; tout comme son époux, auditionné comme témoin. Sonko sera probablement entendu ce mois d’avril.

Une fille de 12 ans meurt calcinée

Un drame s’est produit à Mbour, plus précisément au niveau du quartier Bay Deuk 2. Un incendie, qui s’est déclaré dans une maison, a fait un mort dans la nuit de vendredi à samedi. La victime est une jeune fille âgée de 12 ans. D’importants dégâts matériels ont été aussi notés. La police a ouvert une enquête.

824 détenus graciés

Comme c’est de tradition, 824 personnes ont été graciées à la veille de la fête de l’indépendance. Les bénéficiaires de cette mesure, définitivement condamnés pour des infractions diverses, étaient incarcérés dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal, selon le ministère de la Justice. Parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle, figure les 10 thiantacounes condamnés à 15 ans de travaux forcés dans l’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam. Il s’agit de Cheikh Faye, Serigne Khadim Seck, Mamadou Hanne dit ‘’Pape’’, Demba Kébé, Aziz Mbacké Ndour, Serigne Saliou Barro, Pape Ndiaye, Ablaye Diouf, Alassane Ndiaye, Samba Ngom, Mame Balla Diouf, Mamadou Guèye, Aliou Diallo, Al Demba Diallo, Momar Talla Diop, Samba Fall, Mouhamed Sène, Adama Sow et Aly Diouf. Ils ont été condamnés le 22 avril 2012, d’avoir formé une association ou établi une entente dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits.

Décoration

Le président de la République, Macky Sall, a décoré, au Palais de la république, d’anciens Premiers ministres et Président d’institutions dans les différents ordres nationaux, peu après la prise d’armes marquant la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale et Pape Diop, ancien président de l’Assemblée nationale ont été élevés au rang de l’ordre national du lion. Quant à Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut conseil des collectivités territoriales ( HCCT), Idrissa Seck, président du Conseil économique social et environnemental (Cese) et Aminata Touré, ancien premier ministre et ancien présidente du Cese, ils ont été élevés au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion. Après avoir posé cet acte fort, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, également président en exercice de l’Union Africaine, a reçu des mains du grand chancelier le trophée de l’Union Africaine.

Covid19

Hier, sur 1072 tests réalisés, seul un cas a été enregistré. Cet unique cas est un issu de la transmission communautaire. Aucun décès lié au Covid n’a été enregistré et aucun cas grave en réanimation. Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, 85.920 cas ont été déclarés positifs dont 83.922 guéris 1965 décès et 32 sous traitement. Sur le front de la vaccination contre la Covid19, 1 462 695 personnes ont reçu leur dose de vaccins.

Pollution

La quasi-totalité de la population mondiale (99%) respire un air pollué et mauvais pour la santé selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui appelle à réduire l’utilisation des combustibles fossiles. Ces conclusions sont le résultat d’une combinaison d’images satellites du monde entier et de données collectées par des milliers de villes, a expliqué aux médias la Dr Sophie Gumy, du Département Environnement, changement climatique et santé de l’OMS. Dans un rapport, l’OMS indique qu’un nombre record de plus de 6.000 zones urbaines dans 117 pays surveillent désormais la qualité de l’air. Cela représente « environ 80% de la population urbaine mondiale à ce jour », a indiqué Mme Gumy.

Pollution (Bis)

Toutefois ces habitants y respirent toujours des niveaux dangereux de particules fines et de dioxyde d’azote, les populations vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire étant les plus exposées. Dans les 117 pays qui surveillent la qualité de l’air, l’OMS constate que la qualité de l’air de 17 % des villes de pays à revenu élevé est inférieure aux lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air pour les PM2,5 ou les PM10. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la qualité de l’air dans moins de 1% des villes est conforme aux seuils recommandés par l’OMS.