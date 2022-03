Top Infos Rewmi du 07 03 2022: L’invasion Russe en Ukraine a obligé des milliers de personnes à prendre la direction de la Pologne…Antoine Diome voit-il Khalifa Sall déjà ministre. Son discours à la cérémonie de clôture du 142e Appel des Layennes samedi à Yoff…

Un lapsus révélateur

Antoine Diome voit-il Khalifa Sall déjà ministre. Son discours à la cérémonie de clôture du 142e Appel des Layennes samedi à Yoff Diamalaye a tendance à le montrer. Dans son speech, le ministre de l’Intérieur, remerciant les personnalités présentes, a nommé Khalifa Sall, « ministre ». «Je ne pourrais terminer sans saluer le ministre Khalifa Sall ainsi que l’actuel maire de Dakar (Barthélémy Dias) et tous les autres membres de l’opposition», a déclaré Diome. Freud y verrait un lapsus révélateur. Cette ‘’bourde » du ministre intervient au moment où les rumeurs circulent sur une éventuelle entrée de l’ex-maire de Dakar dans le prochain gouvernement de Macky Sall. Rappelons toutefois que l’ancien maire de la ville de Dakar, dont certains soupçonnent être le « Gloria » de Macky Sall.

Moise Sarr

L’invasion Russe en Ukraine a obligé des milliers de personnes à prendre la direction de la Pologne. Parmi eux, on note la présence de plusieurs sénégalais. Le Directeur des sénégalais de l’extérieur, a fait le point sur la situation de nos compatriotes bloqués dans la frontière ukrainienne avec la Pologne. Ce samedi 5 février, Moise Sarr informe que « sur les 65 Sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 Sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie ». Si l’on se fie aux informations fournies par monsieur Moise Sarr, il y a encore 18 Sénégalais coincés en Ukraine et qui n’ont pas encore traversé la frontière.

Marche

L’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal (Ansfes) organise une marche de protestation contre les ‘’violences’’ faites à ses membres, lundi à 10h, à Dakar, annonce la présidente, Bigué Ba Mbodj. Les manifestants vont marcher de la place de l’Obélisque au siège de la Rts. ‘’Cette rencontre sera l’occasion pour l’Ansfes de dénoncer les exactions et autres agressions subies par ses membres dans l’exercice de leurs fonctions’’, explique Mme Mbodj. L’association va, lors de cette manifestation, se prononcer sur l’organisation de la ‘’journée sans sage-femme au Sénégal’’, qu’elle envisager d’observer en guise de protestation contre les ‘’violences’’ évoquées.

Covid-19

Hier sur 1090 Tests, 10 nouveaux cas ont déclarés positifs. Il s’agit de tous de cas communautaires. 3 cas graves ont été admis en réanimation. Cependant, 14 patients ont été déclarés guéris. Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, 85.757 cas ont été déclarés positifs dont 83.719 guéris 1961 décès et 76 sous traitement. Sur le front de la vaccination, 1 450 897 personnes ont reçu leur dose. Samedi, sur 1487 tests réalisés, 08 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,53 %. Il s’agit de 02 cas contacts et de 06 cas issus de la transmission communautaire. 10 nouveaux patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris et 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un nouveau décès lié à la Covid-19, a été enregistré.

Incendie

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans le village de Sossoutou, un village de la commune de Bignarabé département de Médina Yoro Foulah. Le drame a eu lieu hier dimanche à 11 heures du matin. À en croire nos confrères, les flammes sont parties d’une cuisine avant d’atteindre les différentes cases et habitations du village, sous l’effet du vent violent qui souffle dans cette partie du pays. Aucune perte en vie humaine n’a été constatée. Toutefois, d’importants dégâts matériels sont enregistrés. Plusieurs cases et habitations ont été détruites par le feu, y compris des vivres. Alertés, les sapeurs-pompiers ont relayé les populations locales dans leur combat contre le feu. Situé à 15 kilomètres de la commune de Kolda, le village de Sossoutou est complètement ravagé par les flammes, par ailleurs, ses habitants ont lancé un appel à l’État du Sénégal et aux bonnes volontés pour bénéficier de vivres et en matériel de construction.

Cancer

Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation sur le papillomavirus, la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (SS CPP), en collaboration avec le ministère de la santé, a organisé le premier congrès scientifique les 4 et 5 mars 2022 à la Place du Souvenir Africain de Dakar, pour l’élimination de la maladie du col de l’utérus dans le pays d’ici 2030. Une 1ère édition tenue pour sensibiliser les jeunes filles âgées de 9 ans à 13 ans à se faire vacciner et dépister celles âgées de 30 ans à 69 ans, dans les structures de santé partout dans le pays et gratuitement. Dr Babacar Guèye, directeur de la lutte contre la maladie, au ministère de la Santé a fait savoir que le cancer du col de l’utérus est une maladie très répandue au Sénégal où plus de 11. 317 cas sont enregistrés chaque année.

« Plus de 11.317 cas sont enregistrés au Sénégal chaque année. Le ministre de la Santé et de l’action sociale s’engage pour que cette sensibilisation en cours atteigne l’objectif, qui est de l’éliminer dans le pays », a annoncé le Dr Babacar Guèye, directeur dont les propos sont relayés par Dakaractu. « La sensibilisation, le vaccin et le dépistage sont trois moyens pour éliminer définitivement le cancer du col de l’utérus au Sénégal », a déclaré le Directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé.