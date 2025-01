Top Infos Rewmi du 09/01/2025

Partager Facebook

Atelier training du MEDS ce jeudi

En prélude du forum du 1er emploi, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) organise, ce jeudi, un atelier training. Selon le président du MEDS, Mbagnick Diop, l’atelier training permet aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs. Mbagnick Diop disait qu’avoir un emploi n’est pas chose facile dans le contexte actuel où le nombre de demandeurs d’emploi est fortement supérieur à l’offre disponible. « Mes activités professionnelles avec l’opportunité de parcourir le monde peut certifier que le problème de l’emploi est mondial. Le forum du premier emploi, jalon parmi d’autres, initié par le MEDS s’inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler l’épineux problème du chômage des jeunes en particulier ceux diplômés », déclarait-il. Et de poursuivre : « L’atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé, chaque année, dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs ».

Amir Abo face au juge ce jeudi

Inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier, le patron de Stam Global business, Abo Mbacké dit «Amir Abo» sera entendu au fond ce jeudi. Amir Abo est poursuivi pour escroquerie aux biens au préjudice de la commerçante Mame Diarra Tall et escroquerie aux services à l’encontre de l’architecte Pierre Goudiaby Atépa et le groupe Gélongal. Même s’il a nié les faits qui lui sont reprochés, Amir Abo a versé la somme de 100 millions FCFA à la dame M. D. Tall qui a finalement désisté de sa constitution de partie civile.

Le procès du bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine renvoyé

L’affaire du bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine a été évoquée, hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Mais le fond du dossier n’a pas été débattu. Le juge a décidé de le renvoyer en audience spéciale le 14 avril prochain. Dans cette affaire, le directeur de la clinique de la Madeleine et ses agents ont été placés sous mandat de dépôt pour homicide involontaire, négligence et complicité. Cependant, après plusieurs mois de détention préventive, ils ont tous bénéficié d’une liberté provisoire.

Un chef de quartier meurt dans les locaux de la DSCOS

Convoqué dans les locaux de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS), pour un litige foncier, le chef de quartier de Gourel Hamath a subitement piqué un malaise et est décédé sur place. Les faits se sont passés le lundi 06 Janvier 2025 à Tambacounda. Cette disparition brutale a provoqué une vive émotion au quartier Gourel Hamath, où l’homme était bien connu. Sa famille, profondément affectée par cet incident, exige la lumière. Pointée du doigt dans cette affaire, la DSCOS apporte sa version des faits. Le patron de ladite structure parle de mort naturelle. ‘’Nous avons convoqué le défunt sur instruction du procureur de la république du tribunal de grande instance de Tambacounda et c’était relatif à une affaire de vente illégale de terrain. Il est venu et à son arrivée, il nous a dit qu’il venait de l’hôpital pour des problèmes de tension et autres. L’adjoint du commandant de brigade était sur place lui avait demandé de partir et de revenir le lendemain. C’est au moment où il s’est levé pour partir qu’il est tombé », a expliqué le colonel Amadou Ousmane Ba, patron de la DSCOS. M. Ba de poursuivre : »Malheureusement, quand les sapeurs-pompiers sont venus, il avait déjà rendu l’âme. Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital. L’autopsie est en cours et une enquête est ouverte. Mais je pense que c’est une mort naturelle. Toutes nos condoléances à la famille’’.

Affaire du meurtre tragique d’un enfant de 3 ans à Koussan

L’affaire du meurtre tragique d’un enfant de trois ans à Koussan, dans le département de Goudiry, continue de choquer dans cette commune. Le présumé meurtrier, Sidy Dieng, père adoptif de l’enfant, a été déféré ce mercredi 8 janvier 2025 au parquet de Tambacounda, après avoir avoué avoir commis l’irréparable. Selon les informations rapportées par la gendarmerie, Sidy Dieng a confessé avoir étranglé l’enfant avant de jeter son corps sans vie dans une fosse située dans l’enceinte de l’école élémentaire de Koussan. Cette déclaration a été corroborée par le certificat de genre de mort délivré par le médecin du centre hospitalier de Tambacounda, qui a précisé que la cause du décès de l’enfant était l’asphyxie. Ce détail révèle l’intensité de la violence exercée sur la victime. Lors de son interrogatoire, Sidy Dieng a tenté de justifier son acte en affirmant qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Il a expliqué que sa femme était enceinte avant leur mariage, et qu’il n’en avait pas connaissance à l’époque.

Hausse des prix des denrées de première nécessité

L’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), coordination régionale de Kaolack, a exprimé sa préoccupation face à la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché sénégalais. Dans une lettre adressée au ministre de l’industrie et du commerce du Sénégal, l’UNCS de Kaolack a déploré cette situation qui touche l’ensemble des foyers, impacte particulièrement les populations du monde rural les plus vulnérables, déjà fragilisées par la mauvaise récolte. « Nous constatons avec regret que les prix des produits essentiels tels que le sucre, l’huile, la farine et d’autres biens de consommation courante connaissent une hausse injustifiable aux yeux des consommateurs. Ces augmentations, souvent disproportionnées par rapport aux revenus des ménages creusent davantage les inégalités sociales et menacent la stabilité économique et sociale de notre pays plus particulièrement les régions Kaolack et Kaffrine ».

L’Union des consommateurs de la région de Kaolack constate des « spéculations et dysfonctionnements dans la chaîne de distribution malgré les efforts affichés pour réguler le marché, la spéculation semble persister, contribuant à des hausses artificielles des prix. Une absence de contrôle efficace ». Ce qui impacte sur le pouvoir d’achat des ménages. C’est pourquoi, elle recommande le « renforcement des mécanismes de régulation et de contrôle; la mise en place des dispositifs efficaces pour surveiller et sanctionner les pratiques de spéculation et de non-respect des prix réglementés; le dialogue avec les acteurs économiques, implication des associations de consommateurs dans les discussions avec les commerçants et les industriels pour une meilleure transparence des coûts et marges; le soutien aux familles vulnérables et encourager la production locale et consommation pour réduire la dépendance aux importations et mieux maîtriser les prix ».