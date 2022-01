Top Infos Rewmi du 10 01 2022: lors que la garde à vue leur avait notifiée vendredi soir, Karim Xrum Xaax et Cie ont été finalement libérés, sans charge….Les travailleurs de Medis Sénégal peuvent pousser un ouf de soulagement. Après avoir décrié plusieurs fois, les lenteurs pour la relance de la boîte…

Le marabout flingueur en garde à vue

A Mbacké, le chef religieux qui avait blessé par balle un individu avant de disparaître, a été arrêté et placé en garde à vue. La victime, un mécanicien, habitant le quartier Escale de Mbacké, a été blessée à la main gauche avant d’être évacuée aux urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni pour des soins chirurgicaux. C’est au garage des mécaniciens du quartier Escale que le drame a eu lieu en milieu de journée du jeudi. Le marabout y faisait réparer son véhicule, quand soudainement il y a eu des échanges de propos injurieux. C’est sur ces entrefaites que le coup de feu est parti et la balle a touché la main d’un autre mécanicien présent sur les lieux.

Karim Xrum Xaax et Cie libres

Alors que la garde à vue leur avait notifiée vendredi soir, Karim Xrum Xaax et Cie ont été finalement libérés, sans charge. Pour rappel, ils étaient visés pour participation à une manifestation non-déclarée et occupation illégale de la voie publique. Le rappeur et activiste et huit de ses camarades ont été arrêtés vendredi pour avoir incendié le drapeau arc-en-ciel de la communauté Lgbt devant l’Assemblée nationale.

Medis

Les travailleurs de Medis Sénégal peuvent pousser un ouf de soulagement. Après avoir décrié plusieurs fois, les lenteurs pour la relance de la boîte, l’usine pharmaceutique Medis Sénégal a rouvert ses portes, le 3 janvier dernier. Installée à Thiaroye, en banlieue de Dakar, la seule usine pharmaceutique du Sénégal était à l’arrêt depuis le 15 janvier 2020. L’Etat s’était engagé à investir 3 milliards de francs CFA pour relancer le site et entrer au capital de Médis. La relance de l’usine pharmaceutique a été plusieurs fois discutée en Conseil des ministres (15 juillet 2020, 27 janvier 2021 et 10 mars 2021). Selon le président Macky Sall, le site est indispensable pour atteindre une «souveraineté durable du Sénégal sur certains médicaments, produits et équipements de première nécessité ».

Medis (Bis)

Une liste de molécules considérées comme prioritaires comme le paracétamol, le fer ou les produits utilisés dans la lutte contre le Covid-19 est en train d’être validée par le gouvernement. Avec un objectif : satisfaire, grâce à la production locale, 50 % des besoins nationaux en médicaments d’ici à 2035. Créé en 1973 sous le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, le site, d’abord public, a été tour à tour racheté par Rhône-Poulenc, Aventis, Sanofi et dernièrement Médis Tunisie. Après trois ans d’activité, il a fermé ses portes pour « difficultés financières ».

CMS

Les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) comptent partir en grève ces 12 et 13 janvier prochain. Cette décision fait suite à un préavis de grève déposé sur la table du ministre des Finances et du budget. La délégation mixte regroupant les organisations syndicales du CMS (SDECMS et SNTMECAC / Section CMS) a décidé de manière concertée d’exiger la satisfaction de ses revendications légitimes qui sont évidemment toutes exclusivement professionnelles. Ainsi, les travailleurs du CMS vont-ils procéder à un arrêt total sur tout le réseau du CMS. Ils exigent également la destitution du directeur général de cette Institution financière, Amadou Jean-Jacques Diop et de toutes les personnes impliquées dans cette crise. Les employés souhaitent par ailleurs, la nomination d’un directeur général par intérim qui sera chargé du processus de recrutement d’un nouveau DG en toute transparence.

Macky à Accra

Le président de la République reprend les airs. Macky Sall a quitté Dakar, samedi matin, pour Accra (Ghana). Le chef de l’Etat prend part aux sommets extraordinaires de l’Uemoa et de la Cedeao sur le Mali qui se tiendront demain, dimanche 9 janvier 2022, dans la capitale ghanéenne. La transition au Mali sera au coeur de ce double sommet. Les chefs d’Etat statueront sur la demande d’une transition de cinq ans formulée par la junte malienne qui a décidé de ne pas organiser les élections comme prévu en fin février 2022. D’après certaines informations, ces organisations sous-régionale qui entretiennent des relations très tendues avec la junte malienne sur de nombreux sujets, pourraient s’opposer à cette proposition de diriger une transition de cinq ans.

Sanctions contre le Mali

A l’issue de la rencontre d’Accra, les chefs d’états de la Cedeao ont décidé des sanctions suivantes. Il a été décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la Cedeao et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la Cedeao et Mali, à l’exception des produits suivants : biens de consommation essentiels ; produits pharmaceutiques; les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19 ; produits pétroliers et électricité. La Cedeao a décidé de geler les avoirs de la République du Mali dans les Banques Centrales et Commerciales de la Cedeao et de suspendre le Mali de toute aide financière des institutions financières de la Cedeao (Bidc et Boad).

Sanctions contre le Mali (Bis)

Ces sanctions seront appliquées immédiatement et resteront en vigueur. Les sanctions ne seront progressivement levées qu’après la finalisation d’un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. Par ailleurs, compte tenu de l’impact potentiellement déstabilisateur sur le Mali et sur la région, créé par cette transition au Mali, l’Autorité décide d’activer immédiatement la Force en Attente de la Cedeao, qui devra être prête à toute éventualité. La Conférence appelle l’Union africaine, les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir le processus d’application de ces sanctions et à continuer d’apporter leur soutien à une transition politique acceptable.