Top Infos Rewmi du 14/01/2025 :

Plainte contre le député Moustapha Diop pour escroquerie

Une plainte a été déposée à la Section de recherches de Colobane contre le député-maire de Louga, Moustapha Diop, pour escroquerie portant sur 700 millions F CFA ainsi que son chauffeur M. Ngom pour complicité. La plaignante T. Ngom a été entendue par les gendarmes. Après le député Birima Mangara, son collègue Moustapha Diop est cité dans une affaire d’escroquerie. En effet, la dame T. Ngom accuse le président de la coalition Farlu de lui avoir soutiré 700 millions F CFA pour financer sa campagne électorale lors des dernières législatives. Laplaignante dit avoir connu le ministre Moustapha Diop en 2021, par l’intermédiaire d’un directeur. Ils entretenaient depuis lors des relations cordiales jusqu’à la fin du régime du président Macky Sall. La tête de liste nationale de la coalition Farlu aurait sollicité, par la suite, le soutien de T. Ngom pour financer sa campagne électorale.



« J’ai un terrain aux Almadies en voie de procédure de vente avec le promoteur de lutte et homme d’affaires Abdou Aziz Ndiaye. Une fois élu, je vous remettrai votre argent le lendemain de la proclamation des résultats et vous trouverez votre compte dans l’affaire. La procédure de vente immobilière prend du temps alors que la campagne est imminente », aurait déclaré Moustapha Diop, d’après T. Ngom. Le maire de Louga aurait rassuré son interlocutrice de sa bonne foi en tant qu’autorité dans ce pays. C’est dans ces circonstances que T. Ngom a remis, dit-elle, au leader de la coalition Farlu au total 700 millions F CFA. Mais après les élections législatives, le nouveau député Moustapha Diop n’a pas honoré son engagement, selon la plaignante. « Toutes les tentatives de la dame pour rentrer dans ses fonds sont devenues vaines et malgré le dépassement du délai promis pour restituer l’argent, le sieur Moustapha Diop est devenu injoignable, de même que son chauffeur ». Notre source a tenté de recueillir la version du maire de Louga qui est toujours injoignable.

48 individus interpellés par la gendarmerie à Dakar

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine, la compagnie de Dakar a effectué une vaste opération de sécurisation dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025, entre 23 h et 6 h. Avec le concours des escadrons mobiles, du GIGN, d’une section cynophile et d’une équipe de l’escadrille des drones, les gendarmes de cette unité de la légion de Dakar ont effectué un large ratissage dans les zones criminogènes de la capitale sénégalaise. À l’issue de cette mission visant à assurer la protection des citoyens et de leurs biens, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 48 personnes, dont deux femmes et six Guinéens pour des motifs d’identification, d’ivresse publique et manifeste, racolage et détention de chanvre indien. Également, les éléments de la compagnie de Dakar ont immobilisé 12 véhicules, dont quatre pour visite technique expirée, quatre autres pour certificat de mise en consommation (CMC) expiré, trois pour non-présentation de pièces, trois pour défaut de lumière. Cinquante-six motos ont été immobilisées, dont 23 pour non-présentation de documents afférents à la mise en circulation et 33 pour non-port de casque. Ces opérations vont se poursuivre sur tout le territoire national, pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, assure le chef de la DCRP.

Birahim Seck se prononce sur le dossier des 125 milliards

La sortie du procureur de la République du Pool judiciaire financier (PJF)El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla continue de faire débat. Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a affirmé son point de vue. Pour lui, «il faut faire attention dans les approches afin de préserver le Pool judiciaire financier ». Puisque, estime-t-il, « la démarche du parquet doit être rigoureuse ». « Une information judiciaire est-elle ouverte sur les 1000 milliards de FCFA (Ndlr : des fonds Force Covid-19) ? », s’est interrogé Birahim Seck sur son compte X, ce lundi 13 janvier. Mieux, le coordonnateur du Forum civil a laissé entendre « pourquoi le Parquet n’a pas communiqué sur les autres affaires qu’il traite ? ». Avant-hier, le Parquet du Pool judiciaire financier a informé avoir été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement.



« Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA », lit-on dans le communiqué signé par El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla.Avant de soutenir qu’en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux, est envisagée.

Le nouveau représentant du Khalife général des Mourides à Thiès connu

La mesure est finalement tombée sur la succession du défunt représentant, à Thiès, du Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Touré, rappelé à Dieu le 16 septembre 2023. Cheikh Mountakha Bachir Mbacké vient de désigner le fils de ce dernier, Serigne Ahmadou Bamba Touré, comme tout nouveau représentant du Khalife des Mourides, dans la Cité du rail. C’est Serigne Aboudou Samad Ibnou Serigne Souhaïbou Mbacké, en visite à Thiès, ce week-end, qui a transmis le message du Khalife général aux disciples et à la communauté mouride de Thiès. Un moment marquant qui a été une occasion, pour les fidèles talibés, de se rassembler en masse pour célébrer cette nouvelle intronisation, symbole d’unité et de continuité au sein de la confrérie. L’intronisation de Serigne Ahmadou Bamba Touré s’inscrit dans une lignée de valeurs et de traditions que son prédécesseur, Serigne Saliou Touré, a su instaurer. Ce dernier a notamment tracé la voie du Foulkoul Mashoune, une belle tradition qui se renforce chaque année durant le mois sacré de Ramadan. Les fidèles trouvent que la continuité de cette œuvre est essentielle pour le rayonnement de la communauté mouride, qui trouve dans ces rituels un moyen d’affirmer sa spiritualité et sa solidarité.

Plus de 50 cas de violences basées sur le genre enregistré en 2024

Cinquante-cinq cas de violences sur des femmes et des enfants ont été enregistrés dans le département de Bakel (est) au cours de l’année 2024, a révélé, lundi, Anta Diouf Seck, cheffe du service du développement communautaire dudit département. « Nous avons reçu durant l’année 2024, 19 enfants talibés battus par leur maître. Nous avons enregistré 12 cas de mariage précoces et 24 femmes victimes de violences conjugales, psychologues », a-t-elle indiqué dans un entretien avec l’APS. Selon elle, ces cas de violences sont récurrents dans la zone, surtout avec des enfants maltraités et d’autres non prise en charge par leurs parents. Elle appelle les parents à veiller et surveiller leurs enfants, en particulier les filles souvent victimes de viol. « On note également beaucoup de cas de viol. Tout récemment, en fin décembre, on a enregistré deux cas de viol sur deux élèves », s’est désolée Mme Seck. Elle a signalé aussi des cas de grosses précoces et non désirées dans les établissements scolaires. Elle s’est réjouie tout de même de la « disparition » de certaines pratiques dont les mariages forcés qui sont souvent dénoncés au niveau de la structure qu’elle dirige.



« Pour les mariages forcés, il n’y en a presque plus parce que les gens viennent dénoncer la pratique. L’excision également avec ses conséquences sanitaires et psychologues commence à disparaitre », a-t-elle salué. « On va continuer à descendre sur le terrain, parler aux gens. On le faisait déjà, mais on va changer de discours pour faire venir les réticents en leur expliquant mieux les méfaits liés des mariages précoces et autres violences », a-t-elle ajouté. Un centre d’accueil communautaire pour les femmes et enfants victimes de violence a été mis en place à la suite d’un partenariat avec les clubs UNESCO de Dijon (France) pour permettre aux victimes de surmonter les actes commis sur elles. « Le centre a une capacité d’accueil de dix éléments. Il s’agit notamment des filles et des enfants dont des talibés. Ils restent 72h dans le centre mais parfois je garde certaines femmes et filles durant sept jours », explique Mme Seck, également responsable du centre. « Il y a des difficultés liées au fonctionnement avec leur restauration et la prise en charge. En 2019, le ministre de la Femme avait promis d’accompagner le centre, on attend toujours. C’est un peu difficile à ce côté », a -t -elle encore souligné, appelant à un soutien pour le centre.