Top Infos Rewmi du 15 09 2021

Kilifeu et Simon

Kilifeu et Simon n’ont pas été finalement entendus par le juge du 2e cabinet. Leurs auditions ont été reportées à aujourd’hui mercredi. La raison ? Le magistrat instructeur veut prendre connaissance du dossier de la Dic. Le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre les deux activistes. Kilifeu et Simon, défendus par Mes Khoureyssi Ba, Bamba Cissé, Moussa Sarr et Ciré Clédor Ly, seront édifiés sur leur sort dans les prochaines heures. Kilifeu a déposé une plainte contre Thier et Dame Dieng de après la diffusion de la vidéo à l’origine de ses déboires.

CRD

Après avoir donné leur accord pour donner intégrer le Congrès de la renaissance démocratique, Ibrahima Dème et Thierno Alassane Sall se finalement sont rétractés. La conférence des Leaders du Crd en prend acte et dit poursuivre la construction de la nouvelle coalition électorale de l’opposition, avec Jotna, le Pds, Bgg et Aj/Pads.

Accident

La route a encore tué. Enseignant à l’école élémentaire d’Aéré Lao 1, Hamidou Sow a trouvé la mort dans un accident de la route sur la nationale 2, vers Aéré Lao. Le défunt se rendait à Dounguel pour présenter des condoléances suite au rappel à dieu d’un proche. Hamidou qui conduisait le véhicule, aurait perdu le contrôle avant de faire des tonneaux. Harouna est décédé sur le coup, alors que sa sœur qui était à bord du véhicule est blessée. La victime est le frère de Samoura Sow de la Rts.

Barmen

Trois barmen ont été arrêtés à Grand-Yoff pour exploitation illégale de débit de boisson. Il s’agit de L. KA, de F. Mendy et de J. M. Mendy, tous domiciliés à Grand Yoff. 6 bouteilles de 20 litres de jus de cajou, une caisse contenant 51 canettes de bière Royal Dutch, une caisse contenant 17 bouteilles de bière ordinaire et 5 canettes de bière de marque CODYS, ont été saisis. 8 consommateurs trouvés dans ces différents débits de boissons clandestins ont été conduits au commissariat de Grand-Yoff, où ils sont retenus pour ivresse publique manifeste.

Démenti

Le département d’État américain a démenti les informations faisant état d’une possible participation de soldats américains au coup d’État en Guinée. La réaction des Américains fait suite à la diffusion d’une vidéo montrant des marines au milieu d’une foule qui célèbre la chute du Président Alpha Condé. Suffisant pour que la rumeur enfle sur leur possible participation au putsch. La vidéo ne dure que 36 secondes, mais elle a suffi à faire circuler les rumeurs les plus folles sur le rôle joué par les Occidentaux – France et Etats-Unis en première ligne –, dans la chute du président guinéen Alpha Condé, le 5 septembre dernier. Dans la vidéo, on y aperçoit au moins trois soldats américains, identifiables par leurs uniformes floqués de la bannière étoilée.

Assassinat de Jovenel

Le Procureur de Port-Au-Prince a demandé l’inculpation du Premier ministre Ariel Henry pour l’assassinat du Président haïtien, Jovenel Moïse, dans la nuit du 7 juillet 2021.Quelques heures seulement après l’assassinat du président, deux appels ont été passés entre les téléphones du Premier ministre Ariel Henry et de Joseph Felix Badio, activement recherché dans le cadre de l’enquête. À 4h03 puis 4h20 du matin le 7 juillet, le téléphone de ce dernier a été géolocalisé dans le quartier où se situe la résidence de Jovenel Moïse. C’est ce que rapporte le procureur de Port-au-Prince, dans sa lettre par laquelle il invitait Ariel Henry à se présenter ce mardi 14 septembre au parquet.

Ali Bongo limoge son fils

Nommé au poste en décembre 2019, Noureddin Bongo Valentin a quitté ses fonctions de Coordinateur général des affaires présidentielles, ce lundi. Il a été remis à son administration d’origine, selon la formule d’usage. Son limogeage est intervenu peu avant sa décoration, à l’instar d’autres collaborateurs du chef de l’État. Mais, selon des sources proches de la présidence de la République, le fils d’Ali Bongo ne devrait pas passer trop de temps au «chômage». Il serait déjà promis à un tout nouveau poste en cours de création : Haut-Commissaire de la République.

Tarzan

Le « vrai Tarzan » qui a vécu dans la jungle est mort, après avoir vécu 40 ans dans la jungle vietnamienne. Il est décédé d’un cancer du foie à 52 ans. Ho Van Lang est décédé d’un cancer du foie, 8 ans après avoir été réintégré dans le monde civilisé. Son ami a déclaré que la vie moderne lui était préjudiciable. La famille de Ho Van Lang a fui la civilisation lorsqu’une bombe américaine a tué la femme de leur père, Ho Van Thanh pendant la guerre du Vietnam en 1972. La famille a mangé des singes, des serpents, des lézards et toute autre créature sur laquelle ils pouvaient mettre la main dans la jungle. Quant aux vêtements, ils portaient ceux fabriqués à partir d’écorces d’arbres. Pendant 41 ans, Lang ne savait pas que les femmes existaient. Lorsqu’on lui a demandé s’il savait ce qu’était une femme, il a répondu que son père ne lui avait jamais expliqué cela.