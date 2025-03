Top Infos Rewmi du 19/03/2025

Partager Facebook

Retour de parquet pour le maire de Dionewar et ses acolytes

Le maire de Dionewar, Lansana Sarr, et ses complices ont été présentés, ce mardi, au parquet financier par la brigade de gendarmerie de Foundiougne, dans la région de Fatick. Ils ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les deux pirogues interceptées, vendredi dernier, en haute mer avec 547 migrants à bord. Le maire et les organisateurs du voyage font l’objet d’un retour de parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie.

Guy Marius Sagna interpelle le ministre de la Justice sur les interdictions de sortie du territoire

Le député Guy Marius Sagna dénonce les interdictions de sortie du territoire imposées à certaines personnalités. Dans une publication faite sur sa page Facebook, il rappelle que « la liberté d’aller et venir est un droit fondamental garanti par la Constitution sénégalaise et les engagements internationaux du pays. » Selon le député, plusieurs anciens responsables politiques et administratifs ont été empêchés de quitter le Sénégal sans avoir été informés au préalable. Une situation qui, selon lui, « viole l’article 12 de la Loi n° 2021-21 du 2 mars 2021. » Celui-ci stipule que : « Tout acte administratif individuel ne devient exécutoire qu’après notification ». C’est dans ce contexte que Guy Marius Sagna interpelle directement le ministre de la Justice et exige des clarifications sur plusieurs points cruciaux.

À savoir si « des enquêtes ou procédures judiciaires sont-elles en cours contre les personnes visées par ces interdictions ? Pourquoi ces interdictions ne sont-elles pas notifiées aux concernés avant leur tentative de départ ? Existe-t-il un cadre juridique précis qui régit ces interdictions administratives de sortie du territoire ? Le gouvernement prévoit-il des réformes pour garantir que ces mesures respectent les principes de légalité et de notification préalable ? » Pour le député, ces restrictions aux droits fondamentaux doivent être justifiées et encadrées par des règles claires et transparentes. Cette réaction a lieu a lors que plusieurs personnalités politiques et anciens hauts fonctionnaires ont récemment été empêchés de voyager dont récemment Mansour Faye.

Amath Suzanne Camara dément toute convocation à la DIC

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur une supposée convocation d’Amath Suzanne Camara à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cependant, l’intéressé affirme n’avoir reçu aucune notification officielle des enquêteurs. Selon les informations relayées, cette convocation serait liée à des déclarations de l’opposant au sujet de l’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. « Je l’ai appris comme beaucoup de Sénégalais à travers les réseaux et la presse. Je suis chez moi, je n’ai pas reçu de notification ni reçu une visite », a déclaré Amath Suzanne.

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a tenu à préciser le contexte de ses propos. « On a essayé de véhiculer des images qui montrent mes innervations sur la question, mais ça date d’il y a trois quatre ou cinq ans dans l’exercice du pouvoir du président Macky Sall », a expliqué le membre du Réseau des enseignants de l’APR. Amath Suzanne Camara a par ailleurs affirmé que si la convocation se confirmait, il ne s’y présenterait pas.

Annulation du lotissement de Hangar Pèlerin

C’est avec une profonde consternation et une vive inquiétude que nous, membres du Collectif des détenteurs de titres sur le lotissement dit Hangar Pèlerin (zone des taxis, en face de l’ANACIM, dans l’enceinte de l’ASECNA), avons pris connaissance des décisions annoncées lors de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres du 12 mars 2025. Ces décisions concernent l’annulation de certaines parties de notre lotissement.

Le Collectif des détenteurs de titres sur le lotissement dit Hangar Pèlerin hausse le ton : « Nous ne sommes pas des spéculateurs, mais des citoyens lésés ! », a déclaré le collectif dans un communiqué transmis à la rédaction. Ce collectif, qui se distingue des prédateurs fonciers que l’État entend légitimement combattre, affirme : « Nous sommes des citoyens ordinaires, des familles, des travailleurs et des entrepreneurs qui avons acquis nos lots dans les règles, à travers des procédures administratives officielles, en contractant des prêts bancaires ou en investissant nos économies. Ce, après nous être assurés de la légalité du lotissement. »

Le collectif rappelle que ce lotissement a été réalisé par un fonctionnaire de l’État du Sénégal. « Pour rappel, nous avons suivi scrupuleusement les démarches imposées par les autorités, en obtenant les documents requis : baux, paiement des redevances domaniales, autorisations de construire, quitus délivrés par la DSCOS après vérifications », regrette-t-il.

Dans son communiqué, le Collectif des détenteurs de titres sur le lotissement dit Hangar Pèlerin informe avoir multiplié les correspondances et demandes d’audience auprès des différentes autorités concernées : Ministère des Infrastructures, Ministère des Finances, Ministère de la Justice, Direction des Domaines, Gouverneur de Dakar et Mairie de Yoff. Malgré ces efforts pour sensibiliser et trouver une issue concertée, seule une de leurs nombreuses sollicitations a reçu une réponse.

Ce manque de considération pour des citoyens respectueux des lois est source d’une grande frustration et d’une inquiétude légitime, dénonce le collectif. Le collectif affirme comprendre et respecter la volonté de l’État de rétablir l’ordre dans la gestion foncière, mais il refuse que cette démarche se fasse au détriment de citoyens de bonne foi. « Si l’annulation de notre lotissement est irrévocable, nous demandons alors que le collectif soit formellement convié aux discussions et impliqué activement dans le processus de réaffectation », ont expliqué ces détenteurs de titres.

Le collectif entend défendre les droits de chaque membre, en veillant à ce que le site d’accueil soit au moins de valeur égale à celui du lotissement Hangar des Pèlerins, que chacun retrouve une superficie équivalente à celle initialement acquise, et que des critères tels que l’orientation, l’accessibilité et la position des lots soient respectés.