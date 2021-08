Top Infos Rewmi du 20 08 2021: À Biarou, un car immatriculé TC 3164 s’est renversé en faisant six blessés,Un gendarme a été attrait à la barre, pour avoir mortellement heurté un propriétaire de pousse-pousse, Le panneau du boulevard Macky Sall à Bissau, inauguré le 24 septembre 2020, a été détruit par des personnes non identifiées

32 Nigérians arrêtés

La Brigade de la Zone Franche Industrielle de Mbao a démantelé un réseau de cybercriminels à Grand Mbao. Trente-deux (32) Nigérians ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, collecte de données à caractère personnelle, escroquerie à l’échelle internationale. Cette opération d’envergure, conduite avec le soutien technique de la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité (Pnlc) et un renfort de l’Escadron de surveillance et d’Intervention de Diamniadio a également permis la saisie de quarante (40) ordinateurs portables, quarante-cinq (45) téléphones mobiles et cinq (5) modems. Rappelons que 23 personnes de nationalité nigériane ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt la semaine dernière, à Mbao. A travers de faux profils Facebook, ils grugeaient, depuis Dakar, des personnes ferrées dans le cyberespace.

Pendaison

D, âgé d’une douzaine d’années, s’est donné la mort par pendaison, ce mercredi 18 août, jour d’Achoura, à Saré Laobé dans la commune de Wassadou (département de Vélingara/Kolda). Il s’est pendu à l’aide de ses gris-gris à un arbre au bord de la rivière. Brillant élève de CM1, il était premier de sa classe cette année. De retour des champs, il a pris son vélo, sans déjeuner, et s’est rendu au bord de la rivière où il a mis fin à ses jours par pendaison. Des bergers l’ont découvert, vers 16 heures, pendu à un arbre, son vélo déposé à côté.

Mort brutale

Restons toujours à Kolda où le monde enseignant est endeuillé par la mort de Thierno Amadou Ousmane Diémé. Principal du CEM de Pata, dans le département de Médina Yoro Foulah, il a piqué un malaise en plein examen de Bfem, alors qu’il présidait le jury du CEM de Bourouco. Tout s’est passé après les premiers résultats que lui-même avait proclamés. Evacué à l’hôpital régional de Kolda, il y a rendu l’âme. Il a été inhumé ce mercredi, au cimetière musulman de son quartier, dans la commune de Kolda. Originaire de Dianki, à Bignona, il laisse derrière lui une épouse et des enfants.

Sénégalais bloqués à Niamey

Du nouveau dans l’affaire des Sénégalais bloqués à Niamey depuis trois mois. Deux parmi eux sont testés positifs à la Covid-19. Selon Horizon sans frontières (Hsf) qui donne la nouvelle, aucune disposition sanitaire n’a été prise pour éviter d’autres contaminations dans le groupe des 29 qui ont quitté Agadez (Maroc) en transit à Niamey.

Accident

En Tunisie, un « Modou-Modou » a fait une chute d’une vingtaine de mètres et s’est retrouvé avec une double fracture à la cuisse et au niveau de la cheville. Selon nos confrères de Tuniscope.com, le Sénégalais travaillait dans un hangar appartenant à un Tunisien. «Dimanche, un de nos frères est tombé d’une hauteur de 25 mètres. Depuis, nous appelons nos autorités. La victime est à l’hôpital, nous avons fait des efforts en décaissant 570 Dinar, en plus de la participation du propriétaire du hangar qui a accepté de prendre en charge la moitié des frais », a expliqué Meissa Gueye de l’Association des migrants sénégalais de Zarzis en Tunisie.

Un gendarme condamné

Un gendarme a été attrait à la barre, pour avoir mortellement heurté un propriétaire de pousse-pousse. Devant la barre du TGI, le mis en cause a reconnu avoir été à l’origine de l’accident, mais a balayé d’un revers de main le chef d’inculpation relatif à la conduite en état d’ivresse. L’excès de vitesse et le défaut d’assurance étaient parmi les chefs d’inculpation. Le procureur a requis une peine d’un an de prison. La défense a décidé de relativiser les charges en parlant d’une éventuelle radiation, si le tribunal venait à suivre ce réquisitoire. Les trois chefs d’inculpation maintenus, la décision du tribunal a été beaucoup lourde car le gendarme devra purger 02 ans de prison…

Avenue Macky

Le panneau du boulevard Macky Sall à Bissau, inauguré le 24 septembre 2020, a été détruit par des personnes non identifiées. Rappelons que le président autoproclamé de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a décidé unilatéralement l’année dernière, de changer le nom de l’avenue Caetano Semedo en avenue Macky Sall, son homologue président du Sénégal. À l’époque, l’inauguration du boulevard Macky Sall à Bissau avait suscité plusieurs réactions de Guinéens, mécontents du remplacement du nom de l’ancien combattant Caetano Semedo qui a fait la guerre de l’indépendance de la Guinée-Bissau, et d’avis que Macky Sall n’a rien fait pour le bien du peuple guinéen, rapporte Bissau-Online.

Vœux Tamkharit

Le président de la République, Macky Sall, n’a pas dérogé à cette vieille tradition. Il a souhaité ses “meilleurs vœux à toute la communauté musulmane en ce jour de fête de Tamkharit”. “J’adresse mes meilleurs vœux à toute la communauté musulmane en ce jour de fête de Tamkharit. Maa ngi ñaanal gën gaa tedd gi ñaan mbooleem jullit i réew mi ci bésub Tamxarit bii. Yal na Yàlla, ci Mbaaxaan gi dul jeex, indil ñu jàmm ak wér te wesaare ay ngëneelam ci sunum réew”, a-t-il tweeté.

Accident

À Biarou, un car immatriculé TC 3164 s’est renversé en faisant six blessés, tous évacués au centre de santé de Vélingara, ce mercredi 18 août, vers 10 heures, jour d’Achoura. Il s’agit d’un car en provenance de Linkéring qui allait au marché hebdomadaire de Diaobé. Roulant à vive allure, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule en voulant tourner à hauteur de ce village carrefour. Et c’est à la suite du relâchement de ses freins en pleine vitesse que le véhicule s’est renversé avec tous ses passagers. Sur place, six blessés seront évacués d’urgence à Vélingara (région de Kolda). Alertée, la gendarmerie a été faire le constat sur les lieux.